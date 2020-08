Competición fija el Deportivo-Fuenlabrada el miércoles, ¿play off el fin de semana?

El Comité de Competición acaba de dictaminar que el aplazado Deportivo-Fuenlabrada se jugará el próximo miércoles 5 de agosto, por lo que el play off podría fijarse para el siguiente fin de semana, sábado 8 o domingo 9.

De momento no son oficiales las fechas de la promoción, pero el primer paso era solucionar el caso Fuenlabrada y éste parece que está cerca. El problema ahora es que el Deportivo no tiene intención de presentarse, lo que llevaría al equipo madrileño directamente al play off, arrebatándole la plaza al Elche, que piensa acudir a la justicia, al igual que harán los coruñeses y el Numancia.

El Almería, por su parte, espera ya el final de este episodio. Esta mañana ha emitido un comunicado oficial en el que pedía un rápido desenlace, puesto que para planificar la próxima temporada no va a disponer del mismo tiempo que sus rivales. En la misma tesitura se encuentran Zaragoza y Girona.

En principio, la idea LaLiga es que el Girona-Almería se juegue el sábado 8 y al día siguiente el Elche/Fuenlabrada-Zaragoza. Para la semana que viene quedarían los partidos de vuelta y el comienzo de la eliminatoria final.