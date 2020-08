"Deberíamos de plantarnos y decir éstas son las fechas"

Romera ha hablado claro después del entrenamiento de esta mañana del Almería. El capitán se queja de que están en un limbo legal, a la espera de que se ponga una fecha para la promoción. "Hay cuatro equipos que estamos entrenando sin saber cuándo se va a jugar. Tienen que mirar más por los clubs y jugadores y tomar una decisión ya, sea la que sea", indica el valenciano: "Nos quedamos cuatro-cinco equipos colgados y nadie nos dice qué va a pasar. No tenemos noticia de ningún tipo".

El Almería no puede hacer otra cosa que seguir entrenando para estar lo mejor posible cuando ruede el balón. "El equipo está entrenando bien y con miras a que esto se va a resolver pronto y que vamos a jugar pronto. No tengo ninguna duda de que pase lo que pase el play off se va a jugar. Si se hace en campo neutro y a un partido, es una semana más. Hay que jugar sí o sí", una propuesta de promoción sobre la que no le han informado: "Pero no es de recibo sin que después de diez [once] días no sepamos nada más allá de rumores leídos en prensa. No es justo".

"Deberíamos plantarnos y decir estas son las condiciones y estas son las fechas porque cada uno está mirando por su propio interés y los problemas van a ser más grandes: las cesiones y contratos acaban, los jugadores se cansan, se pueden lesionar... La bola se va a hacer más grande", además del cansancio que arrastran: "Llevamos doce meses, física y psicológicamente estamos cansados de este año tan larga. Ahora se piden 24 y 26 equipos y cada uno dice lo que le interesa. LaLiga y la Federación se deben plantar y lo que digan va a misa y que se cumpla"

Finalmente, Romera analizó la llegada del nuevo míster y la situación del contagio de su compañero. Sobre Gomes dijo que "el técnico nos viene bien para mantener la intensidad porque quieres estar en el once. Estamos cogiendo sus conceptos". Mientras que sobre el capítulo del positivo de un futbolista: "El club ha actuado muy bien. Hemos sabido cumplir los protocolos y gracias a Dios todo se ha estabilizado. El positivo está en casa y se encuentra bien".