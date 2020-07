Fe ciega en la pizarra de Gomes

Aunque estos días se bromea con que el Almería es capaz de cesar a su entrenador antes de que lleguen los play off para fichar a otro portugués, lo cierto es que hay esperanza, confianza y hasta fe en que José Gomes va a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla y motivar al máximo el grupo de cara a la promoción de ascenso. Eso si finalmente puede disputarse, puesto que las fechas siguen sin ponerse y cada día que pasa se incrementa el riesgo de contagio por coronavirus.

A José Gomes, por contra, le viene bien que se retrase el play off. Cuanto más tiempo pase, más entrenamientos acumulan sus nuevos jugadores de acuerdo a su pizarra. Además, esta preparación le viene bien al equipo para oxigenarse, puesto que al tramo final del campeonato liguero llegó totalmente exhausto.

Como quiera que la eliminatoria ante el Girona comenzará la próxima semana o la siguiente a más tardar, siempre que el coronavirus no lo impida, el portugués está incidiendo más en el aspecto motivacional que en el táctico. En la inesperada sesión del jueves, que llegó por sorpresa después de la tanda de test del miércoles que por fortuna dieron negativos, Gomes sacó su pizarra de metal al césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos y dio cuatro pinceladas. No sólo insistió en el orden y el rigor que le ha faltado al Almería en las últimas jornadas, sino que tiene un discurso y unas maneras que llegan al futbolista.

Salvo cambio que no parece indicar que llegue, Gomes es de la escuela portuguesa de fútbol. De la de Pedro Emanuel, que no llegó a desarrollar con éxito Mario Silva, aunque lo intentó. Presión alta, un centro del campo fuerte y velocidad arriba. El Almería no va a jugar bonito, va a tratar de contragolpear para superar al Girona en la primera ronda y luego verse las caras con el Zaragoza o...

Pues todavía no se sabe. El Comité de Competición finalmente no le ha dado el partido por perdido al Fuenlabrada, por lo que sigue en el áire la disputa de éstos. Todavía no se sabe si será el cuadro madrileño o el Elche el cuarto que pugne por la máxima categoría. Mientras todo se soluciona, José Gomes seguirá sacando su pizarra al césped.