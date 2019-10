Corpas: "No es presión, es autoexigencia"

José Corpas, que no pudo jugar ante el Extremadura por culpa de una sanción, vuelve a estar disponible esta semana para el míster y confía en recuperar su puesto. "Siempre que se ganan, los futbolistas que juegan lo hacen bien. Yo entrené al máximo la semana pasada, que es gasolina para que en ésta esté a tope. Se lo voy a poner lo más difícil al míster", de quien asegura que nadie ha dudado dentro del grupo: "No he escuchado nada de relevo del míster, nosotros sólo sabemos que estamos muy unidos y que vamos todos a una. Todos somos el Almería".

La victoria del pasado domingo ha servido para que las aguas vuelvan a su cauce y el grupo vuelva a confiar en su trabajo. "Nosotros no tenemos presión, es exigencia. Estamos arriba desde el principio y tenemos que exigirnos el máximo para poder estar al final de temporada en los puestos de ascenso. Mi único objetivo ahora es ganar al Oviedo". Para asaltar el Tartiere, el Almería tiene que dar su mejor versión: "Es un estadio que aprieta muchísimo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y estar muy concentrados. Cada balón debe de ser el último y así tendremos opciones de llevarnos los tres puntos.

A priori, el partido va a ser parecido por su contexto al de El Molinón, donde las cosas no le salieron muy bien a los de Emanuel. ""Nunca le hemos perdido la cara a los partidos, en Gijón no salieron bien las cosas, pero esto es el fútbol. No sé qué va a hacer el Oviedo, suele apretar mucho arriba, lo que puede provocar espacios atrás". Corpas ve a sus compañeros preparados para sacar los puntos en tierras asturianas. ""Cada entrenamiento nos hace crecer, cada día nos vamos conociendo más en esta plantilla. Vamos en una clara progresión, creo que no tenemos techo y vamos a por toda en todos los campos".