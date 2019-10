Balliu: "Le demostramos al míster que estamos muy unidos"

Iván Balliu ha reconocido en rueda de prensa que Pedro Emanuel pasó una semana difícil tras el empate en Alcorcón para preparar la visita del Extremadura y por eso el vestuario decidió dedicarle el primer gol ante el conjunto extremeño: "No había que hacer mucho drama porque solo se perdieron dos partidos, pero siempre se mira al mismo lado y le demostramos al míster que estamos todos muy unidos. Hablamos antes del partido que si había un gol iríamos todos al míster para dar esa imagen de unidad".

La destitución del preparador portugués estuvo en el ambiente y los futbolistas eran conscientes del ultimátum: "Habrá que preguntarle a El Assy qué pensaban si no llegaba una victoria. El grupo trabaja muy bien y está unido al staff como una familia. Llevábamos seis partidos sin ganar y al hacerlo en casa, acabando sufriendo y pidiendo la hora, hubo cosas positivas. Los palos siempre van para el entrenador, pero trabajamos bien y los resultados no llegaban. Fue una forma de agradecerle la confianza que nos da".

La tarea ahora que el equipo ha salido del bache de resultados pasa por recuperar el buen juego: "Las victorias dan confianza. Es verdad que el juego no fue muy bueno, pero había que ganar para ir jugando mejor. Podremos jugar un fútbol más combinativo, pero lo importante eran los tres puntos. Para ganar necesitas tener el balón y jugar bien, está claro, pero veníamos de una racha mala y no teníamos la confianza para sacar el balón desde atrás, combinar más y tener posesiones largas, llegará con los resultados".

El lateral diestro catalán con pasaporte albanés es de los que opina que la presión por ascender nunca viene mal: "La presión es buena, te hace estar concentrado y metido en el trabajo para luchar por estar el próximo año en Primera. Prefiero eso que jugar por mantenerme. En Segunda cada fin de semana hay sorpresas, pero tenemos jugadores de mucha calidad a los que les faltaba la adaptación, pero lo están haciendo bien y los resultados van a llegar".

Ahondando en esa cuestión de la aclimatación de los nuevos, Balliu estima que todavía les queda un gran margen de mejora como equipo: "Creo que estamos a un 40% porque hay mucho jugador joven por explotar. Cuando cojan esos matices y adaptación que les queda este Almería va a hacer disfrutar y vamos a volar todos".

Otra cuestión que puso sobre la mesa el zaguero para valorar lo difícil que resulta sacar los partidos adelante es que los rivales les guardan mayor respeto que en las jornadas iniciales: "Las primeras jornadas defensivamente casi no nos llegaban y nosotros lo aprovechábamos todo. Ahora nos cuesta más llegar al área rival, los rivales trabajan bien los partidos, nos presionan muy arriba y nos cuesta más. Nos encontramos a los rivales más encerrados y pierden más tiempo de lo normal. Los equipos nos respetan y eso se valora porque tenemos buen equipo. Al final de temporada será un poco más difícil. En las primeras jornadas jugamos con equipos que jugaban más al balón y ahora nos encontramos equipos más humildes que se encierran más y cuesta encontrar los espacios".

Del próximo rival, un Real Oviedo en horas bajas, Balliu recuerda que en el Carlos Tartiere no será fácil sacar los tres puntos: "Conozco poco al Oviedo, aunque su objetivo es estar arriba. Hay que mirarlo con respeto porque es un buen equipo y juega en casa. Se va a encontrar a un gran Almería, fuerte defensivamente. Ellos empezaron mal y luego mejoraron un poco".

Para concluir su comparecencia ante los medios, Balliu hacía una valoración de cómo se encuentra a nivel personal: "Me siento bien en el equipo. Vine para jugar y no siempre he estado contento al no hacerlo. Prefiero mil veces jugar por derecha pero por necesidades puedo hacerlo por la izquierda. Hay que sumar y a eso hemos venido".