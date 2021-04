Cristian Oliveira se marchará cedido al Peñarol

El uruguayo Cristian Oliveira, que se encontraba disputando el play off de ascenso con el Almería B, jugará en el Peñarol de Montevideo lo que resta de temporada y la próxima hasta diciembre, si bien todavía no es oficial el final de contrato de la cesión. El charrúa ya había mostrado su interés por regresar a Uruguay para tener los minutos que no tenía en el primer equipo rojiblanco y a falta de que la UDA lo haga oficial, ya lo apuntan en los medios y las redes sociales de su país.

#Confirmado Cristian Olivera (19) jugará en Peñarol a préstamo hasta diciembre, y los aurinegros se quedarán con un 15% en caso de futura venta. La negociación fue en tiempo récord tras caerse el pase de Laquintana. https://t.co/dB3t51HALN — Carlos Bardakian (@CarlosBardakian) April 17, 2021

Según éstos, el Almería ya ha enviado la documentación para que pueda ser inscrito en la Copa Sudamericana y disputarla con el Peñarol. El conjunto aurinegro se guarda un 15% de una futura venta por parte del Almería. El jugará viajará a comienzos de la semana que viene hacia Uruguay tras despedirse de sus compañeros, que continúan luchando por tratar de ascender de categoría.