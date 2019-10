Pedro Emanuel ha pasado esta mañana por la sala de prensa para analizar la situación actual del equipo, que este sábado recibe al Lugo en el Mediterráneo a las 16:00. "No es preocupante la situación, pero sí estamos alerta de cara a los siguientes partidos. Los dos últimos partidos no han sido tan completos como a nosotros nos gustaría. Ahora nos enfrentamos dos equipos que no estamos en nuestro mejor momento, pero el Lugo es un equipo que defiende bien y necesitamos paciencia e intensidad en el juego para ganarles".

El encuentro ante el Lugo será una buena piedra de toque, puesto que se trata de un equipo que defiende muy bien. "Los partidos son todos diferentes, no creo que se vaya a parecer al del Cádiz. Vamos a tener que usar mucho las bandas, estar equilibrados y buscar el área. No olvidemos que estamos construyendo todavía el equipo, somos un equipo joven, ante el Dépor acabamos con ocho sub'23", por lo que el Emanuel pide tiempo para seguir creciendo: "Appiah y Darwin están con las selecciones y perdemos esta semana para integrarlos, esto demora su adaptación. Además, el equipo que empezó la Liga tuvo una gran dinámica. Vamos transmitiendo poco a poco nuestras ideas, unos necesitan más tiempo que otros para adaptarse".

Repecto al cambio de juego mostrado en los últimos encuentros, el míster lo explica así. "Me gusta adaptarme a lo que nos exige cada partido. Lo importante no es cómo me guste a mí jugar, sino adaptar el equipo a lo que se necesita en cada partido dependiendo del rival. En partidos que hemos ganado, también hemos jugado con balón largo y segundas jugadas".

Pedro Emanuel "Están todos disponibles excepto Ibiza y Owona, creo que Lazo también va a poder llegar. En el entrenamiento de mañana lo analizaremos"

Esto hará que el equipo tenga que dar lo mejor de sí ante un rival que está logrando puntos lejos del Anxo Carro. "El Lugo fuera de casa juega con tres centrales, algo diferente a lo que nos hemos enfrentado. Voy a escoger a los futbolistas que vayan a marcar la diferencia. Cada jugador tiene que dar el máximo en busca de los puntos. La competición nos está exigiendo mucho".