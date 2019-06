Fran Fernández apuntaba lo siguiente del empate en Las Palmas: "Me ha gustado el partido en general, siempre teniendo en cuenta que han entrado jugadores nuevos y creo que hemos tenido opciones de llevarnos los tres puntos. Los nuevos han estado a buen nivel y eso lo valoro. Las dos partes han sido muy diferentes, en la primera creo que el equipo ha estado muy bien técnicamente y en la segunda ha habido más espacios para los dos equipos. Queremos sumar 70 puntos, a ver si nos sirven para quedar novenos o décimos. Merecemos despedirnos bien de nuestra afición”.

Por su parte, Narváez apuntó que "ellos iban a llevar el ritmo del parrtido, pero nos hemos asentado bien en el campo, tuvimos nuestras ocasiones, pero no las hemos podido marcar. Veníamos con la idea de llevarnos los puntos, nos vamos con uno después de un buen trabajo. Creo que Caballero ha rematado limpio, pero el colegiado ha decidido anular el gol. Quería irme con un gol, desafortunadamente no lo hemos conseguido, pero lo he buscado y creo que lo he dado todo por esta camiseta”.

Finalmente Caballero también atendió a los medios de comunicación: "El remate ha sido una disputa, creo que no ha sido falta, pero el árbitro lo ha anulado y no se puede hacer nada. El que más lamenta que haya jugado poco he sido yo, se me ha hecho un año muy cuesta arriba, pero acabar jugando y demostrar que puedo ayudar. Da pena no haber jugado mal, no sé si hubiera marcado más, pero sí entristece jugar el primer partido como titular en esta jornada. El primer año en el Almería fue nefasto con las lesiones, nunca encontré mi lugar”.