El míster rojiblanco Fran Fernández hizo el siguiente balance de la derrota en Mallorca. ""El vestuario está mal porque era el partido del todo o nada, lo hemos dado todo y volvemos sin nada. Con diez ha sido muy difícil. Buscamos alguna transición en algún contraataque, pero me he dado cuenta de que sería muy difícil. Hemos vivido situaciones arbitrales parecidas durante el año. Hay que levantarse, hemos llegado hasta aquí, 55 puntos a falta de tres jornadas. Para mí la segunda amarilla a Adri Montoro es muy rigurosa. Trabaja duro desde el primer día y merecía la oportunidad. Salva Sevilla habla mucho con los árbitros y nunca le sacan tarjeta, ha jugado en Primera y en Europa... Nos vamos enfadados por cómo te tratan los árbitros a ti y al otro equipo, también indignados porque te dejas el alma y había una ilusión".

Rioja fue el más crítico con la actuación arbitral: "No hay motivo para no pitar el penalti ni para no verlo. Doy todo por los compañeros que se han dejado la piel, incluso con uno menos. Se ha reído en mi cara, del escudo y de la afición del Almería, no debería ser tan protagonista el árbitro. Que alguien te ponga la pierna y tu caigas, es una risa. Al cuerpo técnico le dice que paso por encima. Esto es muy raro, es fácil equilibrar la balanza para el equipo de casa, que ya está en play-off".

Finalmente, De la Hoz se expresó en los mismo términos. "Mucha impotencia porque la actuación del árbitro ha sido decisiva y protagonista. La sensación es de robo e impotencia. Se pueden equivocar, pero ha sido muy descarado y nos vamos muy apenados. Soy paisano y me ha dicho que un cántabro no se queja tanto. Si valoro sus decisiones será peor para nosotros".