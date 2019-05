El Almería jugaba en Palma de Mallorca con el deseo de seguir aspirando a la promoción de ascenso, el objetivo que se había puesto Fran Fernández una vez lograda la salvación y del que no quiere despegarse mientras las matemáticas se lo permitan. Sólo le valía la victoria a los rojiblancos ante un Mallorca capitaneado por el virgintano Salva Sevilla, el mejor jugador de mes, para recortarle puntos tanto a los bermellones como al Cádiz, quien marcaba la sexta posición.

Como en Lugo y ante el Elche, el Almería no salió con su tensión y presión adelantada habitual, el exceso de minutos habitual no perdona. FF introdujo como novedades en los laterales a Montoro y Andoni, y ciertamente la apuesta no fue buena, se entiene el porqué de la insistencia del míster en los jugadores de siempre. Aunque el Mallorca fue el primero en aproximarse a la meta de René, fue el Almería el que tuvo la ocasión clara inicial, con una jugada de Rioja, que es trabado con claridad en el interior del área por Sastre. Penalti no pitado y encima amarilla para el sevillano.

Esa jugada, muy protestada por todos los rojiblancos, fue el preludio de los ataques mallorquines. Budimir se encargó de probar a René en dos ocasiones tras saques de esquina, con buena respuesta del gaditano. Cerca de la media hora, López Toca empezó a tomar protagonismo con las amarillas y una de ellas a Montoro iba a ser decisiva en la segunda parte. Antes de ello, Budimir chutó alto una ocasión inmejorable desde dentro del área y Aridai estrelló su chut en el palo de la meta de René. Susto antes del descanso.

Más de media hora con uno menos

La segunda parte no podia comenzar peor. El Mallorca le buscaba las cosquillas a Montoro, que pecó de inexperto y vio la segunda amarilla en una acción de listo de Lago. FF no estuvo previsor y elAlmería iba a afrontar más de media hora con uno menos. Los mallorquines realmente no estaban creando mucho peligro, pero al Almería no le valía el empate y se había complicado mucho la vida.

Por si no tenía suficiente con haber regalado una expulsión, el equipo de FF encima iba a regalarle la falta del gol a Salva Sevilla. En una jugada sin urgencias, Eteki arrolla al vigitano que estaba de espaldas. Falta peligrosísima y el mejor jugador del mes de abril que la pone en la escuadra para hacer el 1-0. Normal, mucho hablar toda la semana de que tenían que evitar ese tipo de jugadas y al final los rojiblancos cayeron una y otra vez en el mismo error.

A dos novedades en el once, Montoro y Andoni, y especialmente Aguza, demostraron que les ha quedado grande una recta final de temporada de tanta transcendencia

A partir de ahí, no se jugó nada. Ni el Almería tenía recursos para lograr el empate ni el Mallorca expuso lo más mínimo. Los bermellones le demostraron a los rojiblancos que para entrar en la zona de promoción se necesita la calidad de Salva Sevilla, la regularidad de un equipo que lleva seis victorias seguidas encasa y la templanza de aprovechar tu ocasión de marcar y cerrar el partido. Igualmente, por mucho que se empeñe el míster almeriense en alabar la temporada de sus jugadores, Montoro, Andoni y principalmente Aguza dejaron claro que el proyecto se ha mantenido por el tremendo compromiso y la gran actuación del once titular y los habituales cambios de cada partido. Final a todo y es el momento de que Fran Fernández dé el sí o el no a la oferta de renovación para planificar la próxima temporada.