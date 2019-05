Yan Eteki: “Del Sevilla no me llega nada”

Yan Brice Eteki está siendo una de las sensaciones de la categoría de plata y en el entorno rojiblanco existe cierto temor de que el Sevilla, que se guardó una opción de recompra al traspasarlo el pasado verano, opte por repescarlo para introducirlo en otra operación de venta que le reporte beneficios.

–En primer lugar, ¿se va o no al final con Camerún sub-23?–El tema de la selección al final se ha suspendido porque han aplazado los partidos para septiembre porque la Copa de África es en junio y los países se han quejado, por lo que me quedo y estaré hasta el final de la temporada.

–¿Ha cambiado mucho el Mallorca respecto al 2-0 de la ida?–El Mallorca en su campo es muy fuerte, uno de los más fuertes en casa de la categoría. Hemos sido regulares toda la temporada y creo que será de ida y vuelta, que como aquí se decidirá en pequeños detalles, el que más acierte ganará.

–¿Tiene conocimiento de que el Sevilla vaya a ejercer su opción de recompra?–Firmé por dos temporadas y me queda un año aquí, estoy muy bien y tranquilo. No me ocupo de ese tema, sino de jugar porque estoy muy bien con el equipo y feliz. De Sevilla no me ha llegado nada.

–¿Cree que aún es posible el play-off?–El play-off va a ser muy difícil, pero si hay una mínima posibilidad iremos hasta el final. Pasará lo que tenga que pasar, pero lo intentaremos hasta el último partido. Será una final porque ganando nos acercamos más. Vamos a por todos los que quedan, sin darlos por perdidos y para llegar a lo más arriba posible.

–¿Cómo ve la posible renovación de Fran Fernández?–Yo soy futbolista y me preocupo por jugar. No sé cómo va la cosa ni nada. Estamos muy contentos con él, pero ahí no podemos meternos.

–¿El partido en Mallorca se gana cerrando bien atrás?–Intentaremos estar más sólidos en defensa, los dos últimos partidos hemos encajado más que en toda la temporada, pero trabajamos para mejorar eso y seguir con el acierto arriba.

–¿Buscarán presionar su salida de balón?–En toda la temporada hemos salido a presionar arriba, no hay ningún equipo que nos haya metido atrás. Vamos a seguir con ese plan y ojalá nos salga bien.

–¿Es más complicado jugar con los de arriba o ante los de abajo?–Tienen la misma dificultad. Uno quiere jugar el play-off y el otro salvarse. Uno se juega la vida y otro buscar ir a Primera. Nosotros queremos acabar lo más arriba posible, no es lo mismo el 12 o 14 que 7 u 8 y vamos con ambición.

–¿Ve ambiente en el vestuario de partido ilusionante?–Sí, es una semana en la que estamos muy ilusionados por el rival pero tampoco queremos tener presión por ganar para poder hacer nuestro juego. Se nota que es una semana crucial y haremos todo lo posible por ganar y acercarnos arriba.

–¿En algún momento del curso han sentido presión?–Presión en el sentido de que si pierdes un partido o dos o te cuesta ganar, es como si te costara la vida.

–¿Tiene más confianza en sus propias posibilidades?–Esta temporada para mí ha sido muy importante al sentirme así y a nivel futbolístico he mejorado mucho, al igual que todo el equipo, somos todos mucho mejores. Ha sido una suerte tener este grupo y estoy muy contento.

–¿Qué opinión le merece un futbolista que lidera al Mallorca como Salva Sevilla?–Salva Sevilla es la mayor amenaza suya y un gran futbolista, siempre lo ha sido. Vamos a salir a intentar tapar sus mejores virtudes para poder ganar y Salva Sevilla es quien hace el juego del equipo. Intentaremos eliminarle para reducir sus posibilidades de poder hacernos daño.