Fran Fernández no ha soltado prenda sobre su futuro en rueda de prensa, pero sí que ha matizado que en breve se informará al respecto. "No voy a hablar hoy viernes de mi futuro, el lunes o el martes habrá noticias. Estamos negociando con la dirección deportiva y con el presidente, pero ahora lo más importante es ganar el domingo porque aún hay opciones de play off", por lo que el deseo del ascenso todavía se mantiene vivo: "Hay un contrato firmado, si subimos renuevo. Mi sueño es jugar en Primera con el Almería. Hay opciones de promoción y vamos a por ellas".

Para optar a ese ascenso es fundamental ganar este domingo en Mallorca. "A los dos equipos solo nos vale la victoria, tenemos que demostrar que queremos ganar, no como pasó en Lugo. Tengo muy buenas sensaciones", lo que llevaría a los rojiblancos nuevamente a engancharse al pelotón de perseguidores: "Estamos convencidos de que podemos ganar, si ganamos estaríamos a seis del Mallorca y con el golaverage ganado. Luego veremos si fallan los demás".

Respecto al once, el míster no quiere hablar de titulares y suplentes. "Yo puse el pasado domingo el mejor equipo para ganar, no hubo rotaciones, y en Mallorca va a pasar igual. Quien quiera jugar, tendrá que ganárselo. Mientras tengamos opciones, vamos a por ellas", ante un rival temible: "El Mallorca es un equipo muy completo, con el mejor jugador del mes como es Salva Sevilla. Ya ganamos en la ida y vamos a intentar ganar ahora también. Me preocupa que mi equipo dé su mejor versión y en Lugo no la dimos".