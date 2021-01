Fernando: "Decidí tirarme a la derecha con David García y acerté"

En un audio enviado por el club, el meta Fernando habla de cómo fue el postpartido tras eliminar a Osasuna y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. "He dormido poco y mal, me ha costado mucho pegar ojo. Se jugó muy tarde, vivimos una eliminatoria dura y el móvil tampoco paraba. Palos con gusto no hacen daño. Cuando entré a casa estaban mi mujer y mi hija en la habitación, pero no podían dormir y salieron al salón para felicitarme. Fue un bonito momento".

Aunque durante el partido ya había realizado alguna intervención de mucho mérito, lo mejor de Fernando vino en la tanda de penaltis. ""Desde que termina el partido hablé con gente del cuerpo técnico para que preparara los penaltis. Teníamos información de algunos lanzadores, pero no de todos. Me puse de acuerdo con Jorge Baptista para que me indicara el lado de los que sí habíamos visto vídeos, pero de los que no, sí me tocó elegir a mí".

El meta desgranó cómo fue esa tanda y el reto con cada lanzador osasunista. "Roberto Torres aguanta mucho y es complicadísimo; Calleri solía tirar al centro y le aguanté, pero la ajustó al palo. Ya en el cuarto me dijeron que Manu Sánchez lanzaba a la izquierda y lo atajé. En el de David García fui yo el que decidió irse a la derecha y acerté también".

Finalmente, Fernando indica que todo el grupo está ilusionado con lo que viene a partir de ahora, pero no quieren que la euforia les pase una mala pasada y tienen que centrarse en el choque ante el Castellón del sábado en el Mediterráneo. "Empiezas jugando contra rivales de Segunda B y conforme avanzas todo cobra más ilusión. Tenemos muchas ganas para afrontar lo que viene porque lo que venimos haciendo es muy difícil, dejando atrás a dos Primeras. Ahora nos centramos en la Liga".