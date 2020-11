Gomes: "Hemos crecido como equipo"

Respecto a la revolución en el once , apuntó lo siguiente: "Ha salido bien, los jugadores dieron una respuesta muy buena. El equipo ha estado muy bien, he visto compromiso en el campo y entrega de todos", por lo que felicita a los protagonistas de la victoria: "He visto muchas ganas en el equipo, hay que felicitar al equipo por el espíritu de equipo durante los noventa minutos", sentenció el técnico en una corta rueda de prensa, puesto que else iba de inmediato al aeropuerto.