Gomes: "El pasado es pasado, llega un rival complicado"

José Gomes ha comparecido esta mañana vía telemática con los medios de comunicación, poco antes del sorteo copero. Como hizo en la rueda de prensa post Alavés, el míster se ha afanado en rebajar la euforia. "El pasado ya no sirve, hay que centrarse en el próximo partido ante un rival difícil. Hay que seguir con humildad, sabiendo que lo importante es la Liga".

El portugués ha querido centrar la atención única y exclusivamente en el Sabadell, que tiene pinta de partido trampa entre los coperos. "Para mí éste es el partido más importante del momento, el que más. Ahora mismo nuestro objetivo es el ascenso y tenemos que tenerlo claro. Haremos lo que podamos en Copa, pero lo más importante es la Liga", repitió.

Ante el Sabadell comienza una segunda vuelta complicada, en la que cualquier fallo puede cambiar la clasificación. "Si hay posibilidad de acercarnos a los de arriba, tenemos que aprovecharla. Estoy seguro de que si seguimos en esta dinámica y repetimos los números de la primera vuelta, vamos a lograr nuestro objetivo. Pero eso ahora mismo es pensar a muy largo plazo, no podemos mirar más allá del domingo".

"Hay que mantener el grupo fuerte, es algo que va en beneficio del equipo. El secreto de este Almería es que la unión que existe, todos los jugadores aportan soluciones en los minutos que juegan", como hizo Ramazani en la ida ante el Sabadell. ¿Jugará el domingo? "Ha entrenado hoy, veremos su evolución en las próximas horas y mañana decidiremos".

Finalmente, Gomes también se ha referido al mercado de invierno. "Nuestra directiva está haciendo todo lo que puede para que llegue alguien que aporte. Si no ha llegado nadie es porque no mejora lo que ahora mismo tenemos en el grupo. Si no llegara, seguiríamos luchando con nuestras armas como hasta ahora".