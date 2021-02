Gomes: "He visto la imagen que ve el árbitro y no hay mano de Sadiq"

José Gomes, entrenador del Almería, hizo la siguiente valoración de la jugada polémica. "No puedo entrenar más o mejor por si el árbitro o el VAR tienen errores. Yo he visto la imagen que el árbitro ha visto en el VAR y no veo que Sadiq la tocara con la mano, primero toca en el codo del defensor del Leganés. Vosotros podéis comentar, yo no", puesto que sabe que puede acarrerar sanción si levanta la voz.

De hecho, el míster prefirió pasar página al respecto, pese a que se le seguía preguntando por la supuesta mano de Sadiq. "Respeto mucho a los árbitros, no quiero entrar por ahí. El problema sólo no está en los árbitros, quiero dejar este tema para quien pueda hablar de ellos. Yo sólo quiero mejorar mi equipo, no podemos hacer tres o cuatro goles por partido para ganar".

Sobre el juego del Almería, el entrenador no estaba satisfecho. "Ha sido un partido con muchos momentos de transición. Hemos mantenido equilibrio por dentro, ellos nos han generado sólo peligro con balones colgados. No ha sido un partido brillante, no destaco positivamente ningún momento de juego. Deberíamos haber tenido más profundidad por las bandas, pero no nos ha salido. Creo que hemos hecho méritos para no perder este partido, a nosotros nos toca mejorar y a la prensa hacer un análisis del partido".