Ibiza: "Veo un Almería ambicioso"

El central Juan Ibiza, uno de los pocos que va a continuar de la 'vieja' plantilla del Almería, ha pasado esta mañana por rueda de prensa para hablar sobre la situación con la llegada de tantos fichajes. "Esta semana ha habido revuelo, pero es normal que cuando viene gente nueva se traiga gente. Veo un Almería ambicioso. Muchas veces no son situaciones fáciles, crea un poco de incertidumbre. El club hace lo que cree que es mejor. Tenemos que crear un grupo, un equipo", a la par que quiso mandar un mensaje de ánimo a los que se van o se tienen que ir: "Igual que los que vienen son jugadores de calidad, los que se van también son buenos".

El sábado llega uno de los gallitos de la categoría, el Huesca. ""A priori el partido se parecerá más al del Albacete. Nosotros tenemos muy claro nuestro juego", para tratar de contrarrestar al nuevo equipo de Juan Carlos Real: "En el campo no hay amigos, no vamos a pensar si jugará [Real] o no jugará".

Partidos como éste ayudan a que el Almería vaya creciendo. "Aquí todos la categoría misma te hace progresar, intento poner en escena lo que voy aprendiendo. Quiero ser mañana mejor que hoy. Tenemos claro que cada partido tenemos que dar el máximo si queremos seguir en el once titular. Eso nos está haciendo tener estos resultados y ser mejores jugadores. Al final el que decide es el míster".

"En el vestuario se intenta poner las máximas facilidad, se explica primero en castellano y luego en inglés"

Finalmente, el ex del Villarreal no quiso lanzar las campanas al vuelo. "Todos tenemos derecho a soñar, pero queda mucho para que acabe la Liga. No tenemos que pensar más allá del Huesca. No tenemos que pensar de aquí a final de temporada, sino partido a partido".