La baja de Ibiza obliga a buscar central en el mercado invernal

La grave lesión de rodilla de Juan Ibiza (el pasado viernes se confirmaba que tiene roto el ligamento cruzado de su articulación derecha) va a provocar como daño colateral que casi con toda probabilidad el club tenga acudir al próximo mercado invernal para firmar a otro defensa central.

El ex del Villarreal será operado el próximo viernes por el doctor Ramón Cugat en el Hospital Quirón de Barcelona (extraña que no sea Pedro Ripoll, jefe de los servicios médicos en la etapa de Alfonso García) y en el mejor escenario Ibiza no estará disponible hasta el mes de mayo, ya en la recta final de la competición, pues ese tipo de lesión necesita al menos de siete meses de recuperación.

Adquirido este verano en propiedad tras firmar un contrato para los tres próximos cursos, Ibiza había arrancado el curso como titular formando pareja con Lucien Owona, junto a quien jugó ante Albacete y Racing de Santander las dos primeras jornadas.

El viernes será operado por el doctor Ramón Cugat en el hospital Quirón de Barcelona

En la tercera ya causó baja tras hacerse daño en un entrenamiento a puerta cerrada en un lance que en principio no revestía la gravedad que luego tuvo: “Fue una acción tonta, la típica lesión de rodilla de salir conduciendo, querer girar y se te queda clavada. Estas cosas pasan. En cuanto me pasó pensé lo peor, pero a los tres minutos dejó de dolerme y pude entrar en el entrenamiento con un poco de miedo, por lo que decidí salirme”, explicaba el jugador a la emisora del club hace unos días.

Su baja de larga duración deja al plantel mermado en el eje de la retaguardia, donde en la actualidad la pareja titular está formada por el camerunés Owona y el serbio Maras (una garantía desde que empezó a sustituir a Ibiza), teniendo al nigeriano Ozornwafor, que aún no ha debutado, como recambio.

Pero cualquier otro percance o sanción dejaría muy tocada una zona sensible del equipo, por lo que El Assy en su función de director deportivo y Drudi como ojeador ya deben estar sondeando el mercado para incorporar un refuerzo específico en la próxima ventana invernal de enero.

En el mejor de los escenarios Ibiza estará de baja 7 meses y no volvería hasta mayo

Pese a la gravedad del problema, Ibiza lo asume con mentalidad positiva: “Las lesiones no son agradables, empecé la temporada con mucha ilusión y ambición. Me toca pasar por esto, pero cuando lo asimilas no hay otra que tirar adelante. Pasaré por el quirófano e intentaré recuperarme lo mejor posible para volver con más fuerza. Los primeros días estuve un poco de bajón porque el año pasado tuve lesiones de cadera y aductores y que ahora pase esto... Después no me creía lo del quirófano, pero lo afronto con positividad”.