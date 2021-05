Puigmal, otra operación Ramazani para el Almería

En el momento más importante de la temporada para el Almería, con el play off todavía sin asegurar y con unas sensaciones que no transmiten seguridad para confiar en el ascenso, comienzan a sonar nombres de cara a la temporada que viene. La secretaría técnica ya trabaja en ir formando la plantilla 2021-22, aunque todavía no esté clara la categoría del nuevo proyecto.

Hace uno meses se rumoreó con que los rojiblancos se habían interesado en Arnau Puigmal, un joven centrocampista que milita en el Manchester United, y el As asegura que será primera cara del nuevo proyecto. Se trata de un joven talento que encaja a la perfección en la actual filosofía almeriense, de pescar jugadores de futuro en los clubes grandes e ir formándolos. Eso sí, de momento no les ha dado resultado puesto que la campaña pasada no se logró el ascenso y, de momento, el tren del ascenso directo se ha escapado también en ésta.

La operación, de concretarse, sería bastante similar a la de Ramazani, con quien Puigmal compartió vestuario en las categorías inferiores del Manchester United. El centrocampista catalán llegaría libre, con la intención de ir sumando minutos y formándose como jugador. Como el belga, Puigmal ha destacado en la cantera red y ha ido convocado en ocasiones para el primer equipo. Sería un fichaje interesante, aunque todo está a la expensas de ver cómo acaba la temporada para el Almería.