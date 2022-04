Rubi: "Predecir el futuro es difícil, pero yo no tiraría la toalla"

Rubi analizaba el partido del Almería de la siguiente forma: "El inicio de partido ha sido muy malo, el Huesca ha encontrado espacios y hemos encajado gol, pero hemos sido capaces de marcarle a un equipo que defiende muy bien. A partir de ahí hemos ido creciendo y luego ha pasado lo de la segunda parte, sacar el punto como puedas", para lo que ha contribuido que el equipo estuviera más junto: "Los centrales han acabado espléndidos aunque al principio estaban más desajustados. Han respondido mejor incluso que con igualdad numérica, hemos estado tranquilos sorprendentemente con todo lo que nos estamos jugando".

El míster reconocía que por la banda izquierda, el conjunto local les hizo mucho daño. "Han conseguido encontrar con Marc Mateu y Florian algunas combinaciones y Seoane se ha metido también por ahí. Trabajan bien esas situaciones y nos ha pillado desajustados, pero luego hemos sufrido muy poco ante un rival con buenos futbolistas".

Respecto a las decisiones de López Toca, el míster no estaba de acuerdo. "El gol anulado no hay duda que es fuera de juego, pero había que pitar la falta a Robertone. Si Sadiq hubiera parado lo normal es señalar falta. Las expulsiones son rigurosas. Akieme es cierto que separa el brazo y Juan ha intentado quitar el pie".

Con el punto, el Almería sale de la zona de ascenso directo. "Predecir el futuro es muy difícil pero si ganas tus partidos hay opciones. Yo no tiraría la toalla. Cuando acumulas dos partidos sin poder ganar es normal que el Valladolid te pueda pasar pero estamos totalmente en la batalla, no solo de la segunda plaza, sino también de la primera".

Hablan los protagonistas

Babic dijo lo siguiente en UDA Radio al salir de vestuarios. "No salimos bien en los primeros minutos, tenemos que salir más fuertes de los vestuarios. En la segunda parte tuvimos momento de fortaleza defensiva y sumamos un punto bueno. Al final, es importante sumar en todos los partidos. No estoy contento con un punto, ahora estamos por debajo del Valladolid y tenemos que mostrarnos más fuertes en las próximas jornadas

Samú Costa reconoció que el empate no terminó siendo un mal resultado. "Si no ganamos, no es un buen resultado, pero hay que ver lo que ha pasado en el partido. Son dos expulsiones que tengo que ver, los árbitros tienen que dejar jugar más el partido. Estoy orgulloso de todos mis compañeros, los que han entrado han ayudado mucho