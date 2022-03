Rubi: "Si hay que caer, que sea con espíritu valiente"

Rubi se mantiene tranquilo. Los dos últimos partidos no han sido los mejores de su equipo, un punto de seis, situación más igualada de la que se preveía, pero el míster está motivado para sacar esto adelante. Lo dice claro y se le nota en la mirada, en los gestos. "La presión es grande, pero es motivante. Es el momento de la verdad, a uno nos tiene que poner esta situación. Si hay que caer, que sea con espíritu valiente. La situación es bonita de vivir, hay que tratar de salir vencedores".

"Los daños que dejen partidos como el de este lunes hay que gestionarlos bien. Todo está a flor de piel, el final está cerca. Creo que tenemos un partido para hombres, complicadísimo ante un gran equipo. Salir vencedor de Tenerife nos puede ayudar a reforzarnos", indica el entrenador rojiblanco que no descartaría al conjunto chicharrero ni ganándole: "Respecto a nosotros, sí se le pondría difícil al Tenerife. Pero no podemos lanzar las campanas al vuelo, las matemáticas cuentan. No lo descarto ni perdiendo".

El Tenerife ya plantó cara en la primera vuelta y se hizo merecedor de un mejor resultado. Ahora, como el Almería, está en la zona alta aunque le está costando mucho sacar buenos resultados en las últimas jornadas. Así, el encuentro se va a decidir en los pequeños detalles. "El partido va a tener fases, habrá momentos en los que nos cueste tener balón, de menos presión, de contraataque... Básicamente debemos tener balón y estar atentos al balón parado. Luego está la eficacia", dice Rubi.

Respecto a la pareja de centrales una vez que han llegado Ely y Nelson, el míster sigue sin pistas, aunque de su respuesta se desliza que puede ser precipitado usar en el Heliodoro al último fichaje. "A Nelson le veo bien, pero va a estar mejor la semana que viene. Le hemos hecho refuerzo físico. No adelanto la pareja de centrales. Es normal no dar pistas, hoy en día la información es oro. También me gustaría saber quiénes van a jugar de ellos".

Finalmente, el míster habló de dos temas con picante. Por un lado, el Almería se ha convertido en el equipo de viernes-lunes. Por otro, árbitro pucelano en Tenerife. "No me gusta cerrar la jornada el lunes porque la presión aumenta. Las cartas están tiradas desde el principio, estamos jugando mucho viernes y lunes. No nos podemos quejar", decía Rubi sobre el primer interrogante y sobre el segundo aseguraba que: "Creemos mucho en la profesionalidad de los árbitros. Cuando todo acabe, habrá que hacer algún análisis. Nosotros creemos en su profesionalidad, no tenemos que centrarnos en su comunidad. A mí lo que me gusta es que sea valiente, que se imponga en el partido".