Rubi lo tiene claro de cara a Miranda: "Pondré a los que estén al cien por cien"

Con tan poco tiempo de distancia entre partido y partido, apenas dos días y medio, Rubi no tiene tiempo ni de realizar la tradicional rueda de prensa prepartido. Por eso, el gabinete de comunicación del club apostó por que los periodistas le realizaran preguntas sobre el choque ante el Mirandés recién acabado el encuentro del jueves ante la Real Sociedad B.

Apenas minutos después de la importante lesión de Juan Villar y los cambios por prevención de Babic y Samú, la primera pregunta parecía obligada. ¿Qué once tiene pensado sacar en Anduva? "En el entrenamiento de este viernes tendremos el parte físico y mental. Decidiremos como prioridad poner a quienes estén al cien por cien, el número no lo sé. El sábado lo decidiremos, no está nada preestablecido".

Los rojiblancos, mermados, llegan como líderes a uno de los estadios que exigen mayor concentración de la categoría. "El Mirandés destaca por su facilidad goleadora, tiene jugadores descarados, con desparpajo, rápidos arriba. Hacen partidos abiertos y quizá encajen un pelín de más, pero en Anduva se sienten muy a gusto. Lo que me gusta del tipo de rival del domingo es que nos ha servido mucho la semana de entrenamiento porque nos enfrentamos a la segunda plantilla más joven de la Liga con una idea de juego parecida a la Real. Muchas cosas nos van a servir, pero en Anduva se pasa mal".

El míster tiene claro que afrontan el choque "con la máxima ambición y eso no da ni el éxito ni la victoria segura. Pero si cuando pierdes el liderato eres capaz de volver a recuperarlo quiere decir que no te ha afectado. Mantenerlo hasta el final es muy difícil", por lo que es momento de coger la línea de la regularidad: "Estamos con una inercia bastante buena de siete de once en victorias y hay que estirarla todo lo que podamos. Recoger puntos lo antes posible para que cuando las cosas no salgan tan bien sirva ese cojín. Vamos con todo para ponernos con 25 puntos".

De nuevo el Almería vuelve al norte de España, donde ha perdido con Amorebieta, Ponferradina y Eibar. Rubi le da la vuelta a la tortilla y cada vez se ve más cerca de la victoria. "Para nosotros no hay maldición del norte. Si 14 o 15 fuera van a ser allí acabaremos ganando. Jugar en Miranda no tiene nada que ver con jugar en Amorebieta, son dos conceptos diferentes".