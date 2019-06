Álvarito recuerda recuerda un 3-3 en Copa del Rey contras Las Palmas y un gol fuera de tiempo [fue un 2-3 liguero en la temporada de Javi Gracia en el banquillo y Thievy vestido de amarillo, el día que Alfonso García se enamoró de él], Calavera un 1-1 ante el Barcelona con gol en propia puerta de Puyol [fue 2-2, cuando el maestro Lillo y el alumno Guardiola se vieron las caras] y Kikín duda entre Agrupación o Unión Deportiva Almería. No son incondicionales del Mediterráneo, entre otras cosas porque los horarios de sus actuaciones también las pone Tebas los fines de semana, pero comparten el sentimiento de que el público es el jugador número 12, el cómico número 5. “En el spot queremos jugar con el hecho de que en la barra del bar no se ve bien el fútbol, el estadio es el mejor sitio para estar con tu equipo. La afición es un jugador más, a nosotros nos pasa: no es lo mismo actuar para una grada llena que vacía ”, se sincera, por primera vez en tono serio Paco Calavera.

Presentan su nuevo espectáculo el 5 y 6 de julio en el Cervantes

Como este comienzo de verano se presenta caluroso, nada mejor que tratar de resguardecerse de la calícula que con el aire acondicionado del Teatro Cervantes en la noche del próximo viernes y sábado 5 y 6 de julio. A las 23:00 de ambos días se estrenará ‘Resacón en Las Negras’, una obra de teatro que “es una ‘panzá’ de reír”, como ellos mismos definen nada más articular una pregunta sobre la misma. “Esa una sucesión de escenas que perfectamente se podrían dar en Almería en un día cualquiera, con la única idea de que la gente se ría. Nosotros no queremos adotrinar ni moralizar ni nada por el estilo, nuestra única idea es que quien venga a verlo, pase un buen rato. Es una obra sin filtros, excesiva..., pero es que nosotros somos excesivos”, dice con sorna Kikín, palabras que son apoyadas por Paco Calavera:“En los espectáculos no hay problema, pero en la televisión hay que ser demasiado políticamente correctos y llegamos a un punto en el que no se puede decir nada. Por suerte, al teatro la gente va a disfrutar”. Razón no le falta. “La obra es una narración de paisajes mediterráneos en el que habrá calorros, viejas, pijos, personajes que vuelven a Almería, nudistas en la playa”..., fiel reflejo de la costa almeriense en estos meses veraniegos. Alvarito deja claro que “en otras obras te reías en los ensayos, pero habías momentos en los que dudabas si había alguna parte que no le gustaba al público. En ‘Resacón en Las Negras’ sabemos que les va a encantar, nosotros no paramos de reír”. Si duda, no hay mejor plan para el fin de semana siguiente que una noche plagada de humor local, en el que las risas están aseguradas. Los que los conocen saben que apuestan a cómico ganador.