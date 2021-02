Sadiq entrena a la espera de Apelación

Umar Sadiq se ha reincorporado a los entrenamientos con el Almería después de haber tenido permiso del club para solucionar unas papeles en la jornada del miércoles. El futbolista está a la espera de lo que decida Apelación, una vez que Competición no le retiró la segunda amarilla vista en Fuenlabrada.

La intención del club es que Apelación quite la segunda amarilla vista de forma injusta ante el teatro de Salvador. De ocurrir esto, Sadiq cumpliría ciclo de amonestaciones y no estaría ante Las Palmas. Si Apelación no rectifica a Competición, el nigeriano se quedaría con cuatro amarillas e igualmente no jugaría el domingo por la roja vista.

El resto del grupo ha entrenado con total normalidad, con Schettine y Brian de forma muy activa. Los últimos fichajes tienen ganas de debutar cuanto antes.