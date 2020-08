El almeriense y exrojiblanco Iván Barbero, al Alcorcón

Iván Barbero seguirá jugando en Segunda División la temporada que viene. De hecho se enfrentará al equipo de su tierra, el Almería, donde militó desde el pasado mercado invernal, aunque con pocas oportunidades. Jugó minutos sueltos y no llegó a anotar ningún gol.

El Almería tenía una opción de compra sobre el delantero en caso de ascenso, que no llegó a ejecutarse al no conseguir superar el play off. De esta manera, Barbero tuvo que regresar a Osasuna, que lo ha renovado y lo ha vuelto a ceder al Alcorcón para que siga teniendo minutos en la categoría y se forme. Allí no coincidirá con Fran Fernández, que se ha marchado al Tenerife.

Los números de Barbero son muy buenos en categorías inferiores, tanto en División de Honor del Almería como en la Segunda B y Tercera con el filial de Osasuna, pero todavía no se ha estrenado en el fútbol profesional. Con los rojiblancos lo intentó, pero tenía por delante a Darwin y Juan Muñoz. Además, dados los problemas que tenía el equipo en el tramo final del campeonato, Barbero gozaba de pocos minutos para ayudar al equipo.