Problemas en defensa por las bajas para el Almería

Tiene Fran Fernández una plantilla larga para afrontar la temporada, pero lo cierto es que hay momentos en el que se le complica la vida, puesto que cuando vienen las bajas, vienen todas juntas. Esto le ha vuelto a ocurrir ahora en el centro de la defensa, con la lesión de Ibiza y la sanción por cinco amarillas de Owona tras el partido en Málaga.

Aunque el técnico zapillero tiene a su disposición todavía a Saveljich y Trujillo, el madrileño no está completando una buena temporada y desapareció del once y de las convocatorias después del partido de vuelta de Copa ante el Villarreal. El futbolista que llegó al primer equipo procedente del filial no ha vuelto a ser el mismo tras su marcha al Levante. Trujillo es un futbolista que necesita minutos para tener confianza en su juego, pero no se ha ganado la continuidad cuando ha sido titular.

De esta manera, FF tendrá que optar por darle la confianza al capitán rojiblanco o por inventarse alguna solución de urgencia. Esta puede ser retrasar a algún mediocentro, como Rocha que debutó el viernes en Málaga, o probar con alguno de los laterales que no están siendo titulares. Mismamente, Andoni López o Montoro conocen bien esta posición.

Ibiza tuvo unas molestias en el último entrenamiento realizado por los rojiblancos el jueves

En lo referente a la lesión de Ibiza, el futbolista tuvo unas molestias en el último entrenamiento realizado por los rojiblancos el jueves , pero viajó a la capital malagueña. El defensor se encontraba bien y por ello salió a realizar el calentamiento. Sin embargo comunicó al entrenador y a los servicios médicos que no tenía las mejores sensaciones y rápidamente Owona hizo unos ejercicios en el vestuario para no salir frío a jugar. En principio, Ibiza sufre una contractura en el aductor derecho y está pendiente de evolución.