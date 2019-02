Rioja rescata un punto para el Almería en La Rosaleda (1-1)

El Almería medía en La Rosaleda su capacidad de reacción después de la derrota de la pasada semana ante Osasuna. El Málaga, uno de los cocos de la categoría, fue el primero en ganar en Liga en el Mediterráneo, aunque también el rival ante el que los rojiblancos espabilaron en el comienzo de temporada, tras la victoria copera. Los rojiblancos, en tierra de nadie, necesitaban un buen resultado para sobreponerse al 0-1 inesperado, pero justo de hace unos días ante el cuadro navarro. La UDA se estrelló con la realidad, que son los 50 puntos para no sufrir, y necesitaba puntuar en Málaga para evitar que surgieran dudas en este tramo tan complicado del calendario.

En una semana en la que se ha hablado del estilo de juego en la sala de prensa, los rojiblancos saltaron al césped con la presencia de Owona en el once, después de que Ibiza se lesionara en el calentamiento. No está teniendo suerte el ex del Villarreal, un fijo para FF cuando está al cien por cien. Y la defensa fue la primera en fallar. La falta de contundencia en un despeje y un fuera de juego mal tirado facilitó que Adrián rematara solo un centro para adelantar al Málaga. Peor no podían empezar las cosas para un Almería que nota mucho el fuelle que ha perdido en las últimas jornadas.

Quisieron reaccionar los rojiblancos con una doble ocasión, la segunda clarísima con una falta al borde del área muy mal sacada por Rioja, pero se encontraron con un Málaga bien plantado y que iba a cada pelota como si fuera la última, algo que ya no hacen los de FF. A los 25 minutos, un balonazo hacia Álvaro acabó con una gran dejada a Real, que chutó al palo. El propio ariete ilicitano cogió el rechace y marcó, pero estaba en claro fuera de juego. Se habían igualado algo las fuerzas, con el problema de ir por detrás en el marcador.

Poco más del Almería en la primera mitad, salvo un juego que ha perdido sus virtudes de presión y verticalidad, algo que facilitó la vida a un Málaga bien encerrado. De hecho, estuvo cerca de caer el segundo después de una falta lanzada al palo por santos desde la frontal. Ahí radica la diferencia: mientras Rioja no superó ni la barrera, el malacitano chutó al palo. Por eso el objetivo debe de ser salvarse pronto y olvidarse de sueños que parecen imposibles con esta endeblez ante equipos grandes.

El Almería necesitaba más remate en la segunda parte. La primera ocasión fue un buen ejemplo de lo que es el conjunto de FF en estos momentos: llega a las cercanías del área, pero ahí se queda sin luces, los centros no se traducen en buenos remates. Todo lo contrario en los malacitanos, que en la primera que tuvieron, Bare remató solo ante René y el gaditano tuvo que lucirse.

Repitió cambio FF, al introducir a Demi por Romera en un momento del partido en el que el Almería estaba desaparecido, el Málaga contraatacaba con una facilidad pasmosa y estaba mereciendo el segundo. Entró Chema a falta de 20 minutos y en la primera bola que tocó, se dejó de toques y de gaitas: balón al área para que lo pelearan y casi lo cazaran de cabeza Salveljich y Owona. Era el momento de confiar en el balón colgado porque por juego, el Almería no iba a batir al Málaga.

A falta de remate en el Almería, Seleznov iba a tener la sentencia del partido, pero Saveljich salvó bajo palos. La réplica la puso Demirovic, con un balón muerto en el área, pero la envió al quinto anfiteatro. El que no iba a fallar fue Rioja, el mejor junto con Chema. Por lo menos el que más lo intentó. El sevillano luchó un balón que parecía que lo había perdido, lo recuperó en el área chica y batió a Munir por debajo de las piernas. Empate justo porque la última la tuvo nuevamente el Almería, con un gran balón del que Corpas no sacó provecho.