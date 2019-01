El Almería se estrella con su realidad ante un Osasuna mejor

En pleno Tourmalet del calendario, el Almería buscaba ante Osasuna una importante victoria que le permitiera acercarse a los puestos de ascenso, donde precisamente se encuentra el cuadro pamplonica. Con el once habitual (Demi y Rocha esperaban su oportunidad en el banquillo), los de FF confiaban en su buen hacer en el Mediterráneo para vencer a un rival que fuera de casa se muestra inseguro.

La salida almeriense fue buena, tratando de presionar como de costumbre y haciendo daño en la estrategia, a falta de jugadas trenzadas. Osasuna estaba bien plantado, encimaba y ahogaba a Real, por lo que los rojiblancos no tenían la fluidez habitual y buscaban más el juego directo y los cambios de banda. Eso sí, los navarros también salían con la velocidad de Roberto Torres y Barja. El Almería estaba muy adelantado y dejaba espacios a su espalda.

Brandon, al palo

A la media hora, llegó la jugada más peligrosa. Una mala salida de Eteki supuso un centro peligroso hacia Brandon que en aparente fuera de juego, remató al palo. No estaba en fuera de juego el delantero, precisamente la rompía el africano, que lleva muchas jornadas sin el nivel que mostró al principio. El Almería se puso nervioso y regaló una nueva llegada a los de Arrasate. Brandon se marcha por la izquierda, pone el pase atrás para que Rubén le pegue con su izquierda y René tenga que evitar males mayores con una buena manopla.

Quiso reaccionar el equipo de FF en los últimos minutos antes del descanso. Álvaro, como siempre luchador como el que más, logró una buena falta en la frontal del área, que Real chutó demasiado alto. Como ante el Cádiz, como frente al Alcorcón, al Almería le estaba costando llegar con claridad al área. Justp antes del pitido que mandaba a ambos conjuntos al vestuario, Eteki se encaró con varios rivales después de una jugada embarullada, en la que el rojiblanco primero había perdido otra pelota peligrosa, aunque supo reponerse. Necesitaba FF aclarar las ideas a sus muchachos.

Ibiza la tiene de cabeza

De los vestuarios, el Almería salió con las ilusiones renovadas. Álvaro sacó de la nada una nueva falta peligrosa, Real la puso al punto de penalti, donde Ibiza le ganó la partida a Aridane. Sin embargo, el ex del Villarreal no pudo darle una buena dirección y todo se quedó en un "¡uy!". Los primeros minutos de la segunda parte sí que fueron rojiblancos totales, a los 55', Romera remató fuera un saque de esquina nuevamente botado por el gallego. El Almería había ganado en ímpetu, pero sin terminar de jugar bien, el peligro venía de jugadas a balón parado.

No terminaba el Almería de hacerse con el control de juego y FF quiso dar un golpe de timón táctico. Para ello, introdujo a Demi y Aguza por Romera y Eteki. El bosnio debutaba, por lo que el Almería pasó a jugar con doble atacante, Real se escoró a la derecha y Corpas pasó al lateral, para buscar más llegada que con el valenciano. Quería el zapillero que Osasuna perdiera la referencia del marcaje a Real, para que hubiera más espacios entre líneas.

Demi jugó sus primeros minutos como '10' y su única acción destacable fue un derechazo fuera desde la frontal

Lo intentó Rioja con una nueva falta lateral, a la que respondió Rubén con los puños. Faltaban veinte minutos y cualquier cosa podía pasar, el partido estaba abierto. Ocurrió lo que nadie esperaba ni deseaba, pero la calidad siempre se impone. Osasuna movió bien, mucho mejor de lo que lo había hecho el Almería en todo el partido, llegó el balón a Rubén, que centró para que Brandon rematara con sutileza al fondo de las mallas.

El gol estrelló al Almería con la realidad: los puestos de ascenso demandan un talento que los rojiblancos no tienen. Faltaban 15 minutos para el final del partido, la afición confiaba en un arreón que permitiera salvar como mínimo un punto, pero Osasuna mandaba con autoridad y suficiencia. Prueba de la diferencia de ambos es el gol cantado que falló Corpas, con toda la portería vacía, después de un remate al palo de Álvaro. Pudo ser el empate, nuevamente en una jugada aislada, pero en el momento más importante de la temporada los almerienses han perdido el olfato goleador.

Demi prácticamente no había tocado el balón, los cambios de FF no habían mejorado al equipo, por lo que buscó el todo por el todo al meter en el partido a Caballero. Es cierto que los últimos minutos fueron de cierto agobio para la meta de Rubén a base de balones colgados, sin oportunidad para un remate claro de los tres delanteros. Al final, derrota que deja al Almería en tierra de nadie, que le devuelve a su pelea por la permanencia y que provoca que el míster no alcance las cifras de partidos sin perder de Gorosito y Alcaraz.