FF: "El empate no nos valía... en principio"

FF subía a la rueda de prensa después de la derrota en el encuentro ante Osasuna , e hizo la siguiente valoración. "Parece que necesitamos generar demasiadas ocasiones de gol para acertar, nos falta tener ese acierto porque el partido ha sido igualado y quizá hemos tenido una ocasión más que el rival. Contento de jugarle de tú a tú a estos equipos. La sensación que tengo es que a mediados de la primera parte y en la recta final hemos querido ser demasiado verticales y la defensa del rival también juega. El empate no nos valía, hemos arriesgado y en un contraataque nos han hecho un buen gol. El equipo está compitiendo bien, hoy no

Zona mixta

Saveljich habló nada más terminar el encuentro todavía sobre el césped y apuntó que el Almería se lanzó a por la victoria en la segunda parte. "Fuimos valientes, pero no hemos jugado como lo hacemos siempre". Rioja, por su parte, dejó claro que no se va a marchar del Mediterráneo en este mercado: "Me quedo en el Almería, creo que podemos hacer cosas importantes". Finalmente, De la Hoz destacó que éste ha sido sólo un partido más: "Por una derrota, no vamos a parar de trabajar, lo estamos haciendo bien”.