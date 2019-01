El Almería no puede perder la cabeza

El exceso de ambición fue perjudicial el pasado sábado para la Unión Deportiva Almería ante un Osasuna que fue mejor y que demostró las virtudes que tiene que tener un equipo que quiere meterse en la zona de ascenso. Los rojiblancos perdieron muchas de sus virtudes: desde las puramente físicas, con una presión menos efectiva que de costumbre, a las tácticas, con unos cambios en la segunda parte que rompieron el bloque sobre el césped.

Hasta el momento, FF tenía claro que es mejorar amarrar un punto que arriesgar de más y quedarse con el rabo entre las piernas. En temporadas anteriores, el Almería era un especialista en tirar por la borda empates que buena falta le hacían. El sábado, de forma sorpresiva, ocurrió lo mismo. Es cierto que podía permitirse el conjunto rojiblanco esa ambición desmedida, puesto que no está siendo capaz de coger los trenes que están pasando por su puerta. Por contra, escribiendo a posteriori y en frío, el partido estaba para coger con fuerza un punto que acercara más todavía el objetivo de la salvación.

Aunque la sensación parezca meritoria, sobre todo por los últimos arreones ya con el 0-1, el Almería se lanzó a tumba abierta cuando no había red. Osasuna tenía mejor controlada la situación: los rojiblancos sólo llegaban a balón parado, puesto que no eran capaces de crear juego. De esta manera, en cuanto FF quiso meter la variante táctica de jugar con dos en ataque y volcar a Real a la izquierda, además de introducir en la medular a un Aguza que no termina de demostrar el equipo que es, el Almería se descentró. Perdió su esencia, perdió un punto, perdió la confianza, aunque es cierto que la cultura del esfuerzo no la perdió. Y ahora a Málaga con esta sequía goleadora.