Real: "Los rivales nos conocen, hay que tener otras alternativas"

¿Gusta jugar en un escenario como La Rosaleda?

-Sí, por el rival, estadio y ambiente. Es uno de los mejores equipos de la categoría y, por tanto, un partido bonito. Eso nos tiene que motivar, creo que el equipo está con confianza de hacer un buen partido, sin miedo y con una buena oportunidad de lograr tres puntos.

El Málaga es compacto, ¿cómo se le puede aplicar el bisturí?

-Desde el principio han mostrado esa virtud, han pasado una mala racha, pero tiene jugadores de nivel y calidad y es normal que se recuperen. Saben que nos hemos ganado el respeto de todos y podemos plantear un partido difícil.

¿Estarán más precavidos tras el resultado copero?

-Un poco también por las sensaciones que damos como equipo fuera de casa. Al principio era una imagen en casa y otra fuera, pero eso se ha igualado y siempre hemos tenido opciones de llevárnoslos. Están alerta y son conscientes de que somos un buen equipo.

¿Qué tipo de partido se espera?

-Ellos van a estar juntos, incluso pueden dejarnos proponer con balón. Nosotros tenemos que aprovechar lo que venimos haciendo, jugar rápido y tener cuidado con las pérdidas en el centro del campo.

¿Puede ser la continuidad del duelo ante Osasuna?

-El Málaga juega en casa y siempre tiene que proponer un poco más. Tampoco es un equipo que lo haga muy vistoso, pero en los partidos nuestros en casa, al habernos estudiado, nos esperará un poco más y quizá tengan que abrirse. Lo tenemos controlado.

¿Con los nuevos refuerzos se ve en otra demarcación?

-He jugado ya en varias posiciones, en banda y con tres por dentro, depende. Puedo ser polivalente y está bien la llegada de refuerzos porque los rivales empiezan a conocernos y hay que tener otras alternativas. Estamos trabajando y quizá hay que mover alguna cosa. Estoy abierto a las decisiones del entrenador.

¿Preocupa no haber marcado las tres últimas jornadas?

-El rival cambia su forma de jugar al venir a Almería y es positivo, una señal de respeto. Nos juegan para crear pocas ocasiones e intentamos mejorarlos porque sabemos que se nos caracteriza llegar más. Luego el marcarlas o no es cuestión de acierto. Pudimos hacer algún gol y seguimos tranquilos en ese aspecto, cambiará pronto.

El Málaga es un gigante pero apenas se ha notado la diferencia en lo deportivo...

-Independientemente del equipo, la categoría es muy igualada. Contra nosotros tampoco han mostrado esa superioridad presupuestaria y nos tiene que valor el trabajo hecho para ver que no somos interiores y que tienen que respetarnos, como nosotros a ellos.

¿Le agobian los marcajes estrechos a los que los oponentes acostumbran a someterlo?

-Estos dos últimos partidos sí que han sido un poco incómodos porque han juntado mucho las líneas, con coberturas por fuera. En el medio había poco espacio para no dejarte correr ni desmarcarte, con gente muy cerca y muchas marcas. Es lo que tiene la categoría, los rivales se analizan y salen los puntos fuertes y débiles. Es mérito suyo y debemos valorar otras opciones, pero no todos los partidos serán como estos dos últimos.

En lo personal, ¿no ha recibido ninguna oferta para salir en el mercado invernal?

-Honestamente no he hablado prácticamente con mi agente, prefiero estar centrado en lo que hay porque tengo una gran responsabilidad con el club. No me gusta estar pendiente de eso, le dejo que se ocupe a él y no tengo la cabeza en otras cosa, la verdad.