Cascada de inscripciones en el Almería: ya solo falta Embarba

El viernes previo a recibir al Sevilla está siendo de locos, aunque en clave positiva, en el seno de la UD Almería, que ha recibido ya la confirmación de hasta cinco nuevas inscripciones a lo largo de la mañana: primero fueron Houboulang Mendes y César de la Hoz, y le han seguido pasado el mediodía tanto Pacheco como Milovanovic, para cerrar la mañana con el alta del sevillano Alejandro Pozo.

De esta forma, cinco de los seis futbolistas que comenzaron la jornada con la incertidumbre de no estar todavía oficializados pueden ya respirar tranquilos, al igual que el propio entrenador, Rubi, y la afición indálica. De hecho, únicamente queda el alta de Adrián Embarba, el último jugador en llegar, para que toda la plantilla esté habilitada para jugar, incluidos los futbolistas que tienen ficha del filial Gui Guedes y Martin Svidersky.

Además, está el caso de Juanjo Nieto, quien es muy posible que no sea incrito para no ocupar masa salarial, al encontrarse lesionado y no esperarse su recuperación, al menos, hasta finales de año. De esa forma, sería una opción a contemplar de cara a la ventana invernal