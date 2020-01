La UDA, en contacto con LaLiga

Eran casi las doce de la noche del pasado jueves cuando la UDA lanzó a las redes sociales el que comienza a ser el cansino cebo del F5. Cansino porque estuvo más de media hora sin aclarar el nombre del fichaje, aunque se intuía que era Kaptoum, y por anunciarse pasada la medianoche en un día de diario, cuando la gran mayoría de aficionados al día siguiente tenía estudios y/o trabajo.

A las doce y cinco minutos de la madrugada se hacía oficial que el Real Betis cedía hasta final de temporada al centrocampista, por el cual el Almería se guarda una opción de compra. Ocho horas después, Kaptoum entrenaba con sus compañeros, ahora sí, a puerta abierta en el anexo. Doce horas y cuarenta minutos después, el camerunés era presentado y posaba por primera vez con su nueva camiseta.

Mohamed El Assy, visiblemente contento con la incorporación y después de felicitar uno por uno el año a todos los presentes, fue el encargado de realizar la presentación. “Es un jugador que teníamos ganar de fichar, le habíamos hecho un seguimiento. Queríamos haber anunciado antes el fichaje, pero teníamos que arreglar algunos asuntos del límite salarial con LaLiga y por fin se ha conseguido”.

El centrocampista se mostró contento con su llegada al Almería. “La impresión es muy buena, el vestuario me ha acogido muy bien y se agradece. Me siento muy cómodo en estos días. Dependiendo de lo que me pida el míster, haré una cosa u otra en el centro del campo. He estado en el filial del Barcelona y tengo experiencia en esta categoría, no va a ser difícil adaptarme”, asegura un Kaptoum, que tiene claro cuál es el objetivo: “Me motiva el objetivo de subir a Primera con el Almería. Vengo con muchas ganas de lograrlo. Me siento valorado, eso supone una gran responsabilidad y tengo que demostrarlo en el terreno de juego. Quiero llevar al club a lo más alto”.

Mohamed El Assy "Hay varias negociaciones abiertas, pero no todas se van a poder llevar a cabo"

Finalmente, El Assy volvió a situarse ante el micrófono principal de la sala de prensa, para aclarar cómo está el tema del límite salarial que marca LaLiga, organismo que regula el presupuesto del que disponen los clubes para fichar. “Estamos hablando casi todos los días con LaLiga por esta cuestión. La situación quedará definida la semana que viene, el lunes o el martes tendremos el presupuesto final. Hay varias negociaciones abiertas, pero no todas se van a poder llevar a cabo. Nosotros estamos preparados para varios escenarios, tenemos varios planes”.

De la misma manera que se manejan incorporaciones,[Palacios, Di Placido y Scarpa están a la espera del ‘ok’ del club, como lo ha estado Kaptoum durante la última semana] también habrá salidas. “Hay ofertas por algunos jugadores y las estamos manejando. Si obtenemos las cantidades que queremos, aceptaremos. Casi todos los futbolistas del equipo están teniendo ofertas y nosotros las tenemos que estudiar”, finalizó El Assy.