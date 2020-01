Kaptoum: "Quiero llevar a la UDA a lo más alto"

Kaptoum ha entrenado esta mañana con el resto del grupo a puerta abierta en el anexo del Mediterráneo y posteriormente ha sido presentado. Mohamed El Assy le dio la bienvenida. "Es un jugador que teníamos ganar de fichar, le habíamos hecho un seguimiento. Queríamos haber anunciado antes el fichaje, pero teníamos que arreglar algunos asuntos del límite salarial con LaLiga".

El centrocampista camerunés se mostró contento con su llegada al Almería. "La impresión es muy buena, el vestuario me ha acogido muy bien y se agradece. Me siento muy cómodo en estos días. Dependiendo de lo que me pida el míster, haré una cosa u otra en el centro del campo. He estado en el filial del Barcelona y tengo experiencia en esta categoría, no va a ser difícil adaptarme", asegura un Kaptoum, que tiene claro cuál es el objetivo: "Me motiva el objetivo de subir a Primera con el Almería. Vengo con muchas ganas de lograrlo. Me siento valorado, eso supone una gran responsabilidad y tengo que demostrarlo en el terreno de juego. Quiero llevar al club a lo más alto".

Finalmente volvió a coger el turno de palabra El Assy para analizar lo que será el mercado de fichajes. "El lunes o el martes que viene tendremos la decisión de LaLiga sobre el límite salarial y veremos qué podemos hacer. Tenemos varias ofertas y las estamos estudiando, la semana que viene podremos saber cómo va todo", y si hay salidas: "Tenemos ofertas por varios futbolistas del equipo, estamos viendo cómo podemos manejarlas. Si obtenemos la cantidad que queremos, podremos aceptarlas. Prácticamente todos los jugadores de la plantilla tienen alguna oferta".