elescudonosetoca, respuesta abrumadora y 'trending topic'

El nuevo Almería no deja de sorprender a toda España. Posiblemente a todos los hinchas futboleros del mundo. Después de darle un giro de 180º a una plantilla que había caído en la mediocridad y convertirla en una de las máximas aspirantes al ascenso, ayer el club llevó a cabo una consulta en redes sociales, que todo hace indicar que se trataba de una campaña de márketing. Resultado dio, sin duda, puesto que #elescudonosetoca se convirtió en tendencia en redes en tan sólo unos minutos.

Para explicarlo todo, lo mejor es ir de forma temporal, aunque en el nuevo Almería todo cambia minuto a minuto. A primera hora de la mañana, la UDA lanzó en sus redes sociales una consulta acerca de un posible cambio de las señas de identidad de cara al futuro. “Para la próxima temporada... Porque respetamos y nos importa el sentir de nuestros aficionados, queremos saber vuestra opinión”. Las respuestas de los aficionados almerienses no se hicieron esperar, con una mezcla de incredulidad e indignación. En la encuesta no sólo votaron los simpatizantes rojiblancos habituales, sino que también lo hicieron los que se han unido más allá de nuestras fronteras, así como quienes están mostrando envidia desde que Turki arribó en la UDA. Además de en lo deportivo, los nuevos dirigentes también han trabajado mucho para el crecimiento del club en las redes y ayer, por ejemplo, el club pasó de 129.000 a 134.000 seguidores en Instagram. Márketing puro y duro, que el propio Turki empezó a desvelar cuando alabó el actual escudo y se mostró partidario de votar no en dicha encuesta.

Conseguido el objetivo de ser trending topic, los dirigentes han conocido el sentir abrumador de la gente. Realmente su idea no es cambiar las señas de identidad, aunque sí estudian la posibilidad de hacerlo en la Academia, lo que será en el futuro la cantera cuando haya Ciudad Deportiva. Muestra de ello es que la nueva mascota Rozam no tiene ninguna seña característica de la ciudad, sino que se trata de un león similar al del logo de Rozam Football Academy, que el jeque saudí pretende implantar en su país.