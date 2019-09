Rubén Enri: "Vine por las opciones de estar en el primer equipo"

El delantero catalán del filial rojiblanco se ha convertido en una de las sensaciones en el grupo IX de Tercera División, en el que se estrena en el presente curso. Un futbolista que se dio a conocer la pasada temporada al ser una de las piezas del Reus que se ganó el cariño del fútbol español ante su delicada situación, que le llevó a perder la categoría al final de la primera vuelta del campeonato en la categoría de bronce. Una experiencia que le permitió conocer los entresijos del fútbol profesional, habiendo dado esta pretemporada sus primeros pasos con la primera plantilla rojiblanca.

-Se le queda la Tercera División pequeña, el otro día su debut con nuevo equipo y lo hizo con hat-trick, ¿cómo se encontró sobre el verde?

-Muy feliz de poder ayudar al equipo con esos tres goles y, sobre todo, contento por conseguir la primera victoria de la temporada. Toca seguir sumando.

-¿Le pusieron alguna dedicatoria especial en el balón?

-Me llevé el balón, me lo firmaron todos, hasta los entrenadores. Hace ilusión.

-Uno de esos tantos, un verdadero golazo.

-Creo que es uno de los mejores goles que he podido marcar en mi carrera. Muy feliz de poderlo marcar y acabarlo de esa manera con una vaselina.

Feliz por mi debut con esta camiseta y la victoria del equipo!! Vamooos🔴⚪️ +3⚽️💪 pic.twitter.com/JBUivjbuS1 — Ruben Enri (@rubenenri9) September 1, 2019

-Además fue su primer triplete.

-Como amateur sí lo es, espero que haya muchos más y con esta camiseta. No lo metía ni en los entrenamientos, aunque en Reus sí metí muchos dobletes, pero ningún hat-trick.

-La pretemporada la desarrolló con el primer plantel, ¿se imaginaba tan pronto entrar en dinámica con este?

-El ambiente en el vestuario del primer equipo es muy bueno, desde el primer día te acogen como una familia, ese es el lema ahí dentro. Te ayudan, que quieras o no te hace mejorar, tanto persona como jugador.

-Los primeros días con la llegada de Turki Al-Sheikh imagino que fueron de mucha incertidumbre, usted fue uno de los citados en aquella famosa reunión de Almerimar. ¿Cómo vivió esos primeros días con el cambio de propiedad?

-Cuando llegué aquí estaba otra directiva con otro proyecto y el cambio al principio me creó dudas porque ya venía de pasarlo mal en Reus, que fue fatal para todos: trabajadores, jugadores y afición. Ahora parece que va bien el proyecto, el equipo está unido, vamos ganando... Ojalá siga así y el Almería vuelva a estar donde se merece.

-En lo que se refiere al filial han sufrido importantes bajas como las de Sergio Pérez y Javi Moreno, ¿cómo lleva el equipo estas importantes salidas?

-Cuando me enteré que salían parecía que el equipo quedaba debilitado, pero no es así porque hay gente que suple esas posiciones perfectamente. Con mucho trabajo intentaremos suplir esas bajas, pero el equipo está unido, nos ayudamos entre nosotros y hay mucho nivel incluso para mejorar lo que había.

-¿Qué grupo de Tercera ve más fuerte, el V (Cataluña) o el IX (Andalucía oriental)?

-Es pronto para valorarlo, supongo que hay de todo en la categoría. El grupo de Cataluña es muy fuerte con equipos que tienen que estar en Segunda B sí o sí, pero por lo que he visto son equipos muy guerrilleros, bastante veteranos. Ahora nos encontramos con Jaén que es un candidatos a subir.

-Este es un grupo con una gran cantidad de candidatos al ascenso con Real Jaén, Linares, Antequera, El Ejido, Atlético Malagueño o El Palo, entre otros. Conjuntos que ya estuvieron recientemente muy cerca de subir de categoría.

-Por lo que hemos comentado en el vestuario hay equipos que son candidatos a subir, son muy fuertes. Por ejemplo, El Ejido está reforzándose muy bien, el Jaén tiene muy buen equipo aún viniendo de pinchar. Una liga ilusionante para estar arriba, poder subir y pelear contra los mejores.

-¿Qué le llevó a decantarse por la opción de Almería?

-Vino desde el año pasado, en diciembre me dijeron de venir porque el Reus estaba con problemas, pero decidí no salir entonces porque estaba bien ahí, aunque la situación era mala. Este verano he podido salir libre, no es lo que más me hubiese gustado porque la afición ha quedado tocada, los trabajadores, todos. He venido aquí porque el proyecto era muy bueno, tengo opciones de estar en Segunda A como el año pasado. Eso ha hecho que venga aquí.

-A pesar de la situación que atravesaba el club el equipo seguía mostrando un gran alto nivel de competición, llegando a vencer a un coloso como el Málaga, ¿cuáles eran las claves para abstraerse del mal momento de la entidad para cumplir con nota sobre el verde?

-Estando unidos, sobre todo la palabra unión. Era una familia todo, nos ayudábamos entre nosotros. Quieras o no eso hace mucho y se veía en el campo, aunque no cobráramos ni tuviésemos esperanzas de que iba a salir bien todos estábamos unidos y éramos profesionales. Cuando salías al campo lo dábamos todo por la afición, así quedó demostrado con partidos como ese.

-¿Qué supuso para ti debutar en el fútbol profesional con Bartolo?

-Fue una sensación increíble, todo muy profesional. Como si estuviese jugando en campos de Primera, es de los mejores momentos que he vivido en el fútbol. Poder debutar en casa con la afición contra el Zaragoza, un equipo muy bueno para estar arriba y poder subir, muy feliz de haber debutado.

-Una campaña en la que también te estrenaste como goleador en el fútbol profesional.

-Tuve la suerte también en casa contra el Albacete a las dos semanas siguientes, la mejor sensación poder celebrarlo con la afición y tu primer gol como profesional es una alegría tremenda.

-¿Qué objetivos se marca para la nueva campaña que acaba de comenzar?

-Espero que el equipo haga un buen año, podamos luchar por estar arriba e intentar subir y dejar al Almería donde se merece. También si puedo pisar el primer equipo encantado.

-¿Ha transmitido la directiva un mensaje de obligación de ascenso?

-No nos han dicho que haya que subir sí o sí, supongo que como hacen los filiales lo importante es crear jugadores, que mejores y si tengan potencial suban. Sino salir cedido o traspasado, pero no tenemos un objetivo claro.

-Con tu paso por la cantera del RCD Espanyol sabrás de la importancia que tiene contar con una ciudad deportiva.

-Es una de las cosas que hace que estén unidos tanto primer equipo como filial. Tener una ciudad deportiva donde sabes que vas a entrenar siempre y estar cerca de los mayores te hace mejorar. El ambiente es mejor porque estamos más juntos, una de las mejores cosas que le podría pasar a este club.

-En lo fútbolístico me han comentado que uno de tus sueños es debutar con el RCD Espanyol, ¿es cierto?

-Siempre desde pequeño puedo decir que he sido perico, es uno de mis sueños poder debutar en Primera División con ellos.

-Salir de una entidad que la sientes debe ser complicado.

-Fue duro porque estar en casa siempre ayuda a estar mejor, si es un equipo que lo sientes desde pequeño duele más. A veces el fútbol es cambio constante para seguir mejorando, dar un paso atrás para dar dos adelante. Tuve la mala suerte de salir del club que siempre he seguido yendo al estadio a animarlo, pero a veces hay que dar un paso atrás para seguir avanzando.

-Esta será la primera ocasión que está alejado de su tierra natal, ¿cómo se lleva estar separado de la familia y amigos de toda la vida?

-Al principio es complicado porque estás acostumbrado a estar cerca de la familia. Lo que más echo de menos es ver a mis abuelos que son mayores. Luego te acostumbras, con las redes sociales estás más cerca, hablando constantemente, se pasa, todo tiene su tiempo.

-¿Cómo afrontan el partido de este fin de semana ante el Real Jaén?

-Con muchas ganas, muy motivados porque es un gran equipo y sabemos que el año pasado quedó primero y tuvo mala suerte en el play-off. Es un rival difícil, cuanto más complicado mejor sabe la victoria.

-¿Cuáles son sus mejores recuerdos en su todavía corta carrera deportiva?

-Cuando me fichó el Espanyol fue uno de mis mejores momentos y luego poder debutar en Segunda A, lo mejor que me ha pasado nunca.

-Un sueño por cumplir.

-Primero poder debutar en liga con el primer equipo del Almería y a largo plazo estar en el primer equipo del Espanyol.