Competición rectifica el mal arbitraje de Arcediano

El arbitraje de Arcediano Monescillo va a colear durante algún tiempo, a no ser que el Almería sea capaz de dar la sorpresa en Zaragoza y conseguir tres puntos que necesita con urgencia, para evitar que el conjunto maño se distancie aún más en la clasificación general.

La decisión del Comité de Competición de rectificar parte del arbitraje del manchego, al dejar sin validez dos amarillas, la de Aguza y Jonathan, deja bien a las claras que el Almería fue perjudicado el miércoles. La principal consecuencia con esta acción de justicia es pensar que el gol de Juan Muñoz fue legal, puesto que Arcediano le muestra la amarilla al centrocampista catalán por una falta previa que nadie vio y que llega a inventarse ante su tozudez de revisar el VAR. Guti, en la rueda de prensa postpartido, y algunos jugadores como el propio Ibiza reconocen que el trencilla solicitó que se mirara con lupa esa jugada, que ahora el Comité de Competición ha rectificado.

“No merecimos perder, no hicimos un partido brillante, pero no merecimos perder. Tuvimos la posesión del balón, creamos más peligro que ellos. Era un partido para ganarlo, pero nos penalizó su gol y en el tema de los árbitros no me meto, aunque no entiendo el gol que nos anularon, creo que es legal. Escuchamos que el colegiado pidió que revisara esa jugada, cuando estamos acostumbrados a que sea al revés”, confesaba Ibiza en el audio facilitado ayer por el club tras su vuelta a los terrenos de juego después de nueve meses en el dique seco: “Sensación agridulce, pero contento de volver a jugar después de haber estado tanto tiempo apartado del equipo. Han sido meses de mucho, mucho trabajo”.

Juan Ibiza, defensa "Escuchamos cómo el árbitro pidió el VAR con insistencia, cuando suele ser al revés”

El partido viene envuelto en un clima de suspicacia por el tema arbitral, que se ve acrecentado por un tuit poco acertado de Javier Tebas, presidente de LaLiga. Si ya de por sí hay desconfianza por los arbitrajes y un presunto trato de favor hacia los equipos aragoneses implicados en la pelea por el ascenso (Zaragoza y Huesca), sólo faltaba que Tebas criticara públicamente en redes al país de Al-Sheikh. No hay que olvidar los problemas que puso LaLiga para aceptar el incremento de capital y ciertas publicidades que había contratado la UDA con sus nuevos propietarios. En este contexto, el Almería tiene que buscar la machada si quiere el ascenso directo.

Lo dijimos desde hace años, el estado de Arabia Saudi estaba detrás del robo de nuestros los derechos de @laliga por parte de BeoutQ, pero además 1/2La Organización Mundial del Comercio acusa a Arabia Saudí de promover la piratería https://t.co/5yaBr5Vcm5 vía @Palco23_es — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 17, 2020

El equipo tuvo ayer jornada de recuperación para los titulares, mientras que los lesionados estuvieron con el cuerpo médico para acelerar sus plazos de recuperación y tratar de llegar a La Romareda: Lazo y Vada arrastran problemas del choque ante el Albacete, Kaptoum sintió un pinchazo nada más empezar el encuentro del miércoles y Juan Ibiza se retiró en los últimos problemas con molestias en su rodilla.