La oferta a FF marca el futuro

El reloj se acaba de poner en marcha y aunque Alfonso García dijo que espera cerrar la continuidad en las próximas semanas, todo hace indicar que hay muchos puntos que negociar para que Almería y FF sigan de la mano, a no ser que el club consiga el ascenso y el míster quede automáticamente renovado, como desveló Alfonso.

Si la renovación la temporada pasada no fue sencilla, y eso que FF había hecho un auténtico milagro con una salvación en la que nadie creía, la actual tampoco tiene pinta de que vaya a ser rápida. El técnico zapillero dijo en la rueda de prensa tras el partido ante el Nástic que no se marcaba plazos para estampar su firma, que había que negociar y poner sobre la mesa un proyecto que le gustase. Esto es, confía en una promesa de la junta directiva de que se van a realizar fichajes importantes , además de acometer renovaciones que exigirán buenos contraros, puesto que son muchos los clubes que están siguiendo a jugadores claves dentro de la filosofía de juego de FF.

El Almería quiere que siga y el míster quiere seguir. Eso sí, se ha ganado que su renovación no sea a cualquier precio, que el club se comprometa a hacer un esfuerzo económic o para mejorar el proyecto serio y sensato con el que ha contado esta temporada. O, lo que es lo mismo, que el objetivo no sea sólo el de alcanzar la salvación, sino gozar de la calidad que ha faltado en la plantilla de esta campaña para estar ahora pisándole los talones a Osasuna, Granada, Albacete...

Alfonso habla sobre la renovación

El presidente dijo lo siguiente después del partido ante el Nástic. “La primera opción es Fran, pero tenemos que decidirnos en las próximas semanas porque queremos ir ya viendo el futuro. A diferencia de otros años, ahora tenemos el margen necesario para ir haciendo el equipo e ir negociando con todos esos futbolistas a los que le estamos haciendo un seguimiento. Creo que Fran tiene una cláusula de renovación automática si se asciende. La idea es que siga en el club de una manera u otra, pero es decisión suya. El fútbol en Segunda División está muy igualado, creo que tenemos plantilla para intentar estar arriba. Tenemos que proponérnoslo porque todo es posible. Hasta que tengamos opciones matemáticas vamos a seguir, no podemos bajar la guardia en ningún momento. No hay grandes diferencias entre los equipos de arriba y el Almería, es que hemos competido en todos los campos y hemos merecido ganar en La Coruña, Málaga o Gijón. Hay diferencias en los presupuestos, pero no entre los jugadores de la categoría”.