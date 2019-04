FF, en los micrófonos de UDA Radio, analizó así el encuentro ante el Nástic. "Estoy muy contento por todos, no ha sido nada fácil llegar a los 49 puntos y hay que disfrutarlos. No ha sido nuestro mejor partido, pero el fútbol tiene estas cosas. El equipo merecía esta victoria y ahora toca ilusionarnos. Hemos tenido una efectividad grande, algunas veces no hemos estado acertados, pero hoy sí. La segunda parte ha sido muy abierta y hemos tenido posibilidad de aumentar el marcador, pero no lo hemos conseguido. Demi está dolido, pero yo estoy contento con su actitud, ha salido a jugar media hora como si le fuera la vida en ello. Si entrena así, va a tener más oportunidades. Vamos a disfrutar de esta victoria y a lo largo de esta semana entablaremos conversaciones para renovar. Hay buena predisposición por ambas partes, no vamos a tener prisa. El Almería es mi primera opción, pero tenemos semanas por delante para negociar".

El delantero goleador Álvaro dijo lo siguiente: "No ha sido el partido en el que mejor hemos jugado, pero lo que cuenta es la victoria que nos viene genial”. Rioja apuntó que "vamos a tratar de meter presión a los equipos que están por encima, hay que seguir trabajando así”