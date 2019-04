Alfonso dice que el 'play off' sería un premio, no una exigencia

Alfonso García, presidente del Almería, ha manifestado en la emisora oficial del club que “soñar con el play-off de ascenso a Primera División tiene que ser un premio, no una exigencia porque no es nuestro objetivo prioritario”, y puntualizaba al respecto que el equipo almeriense no debe tener presión, ni jugar atenazado, sino actuar con la máxima ilusión y motivación.

Alfonso García, que ha viajado con la expedición a tierras extremeñas, explicaba que “con cuarenta y seis puntos en la clasificación tenemos la permanencia prácticamente asegurada, y éste era el objetivo primordial de la temporada. De todas formas no podemos lanzar la campanas al vuelo hasta que lo garanticemos de manera matemática porque el fútbol da muchas vueltas, aunque no creo que estemos en ese caso ya que tendríamos que perderlo todo y que los de abajo lo ganaran prácticamente todo”.

Sabe que al Almería le espera un encuentro tremendamente complicado en Almendralejo, donde “los dos equipos nos jugamos muchos. El Extremadura por intentar lograr la permanencia y nosotros por intentar engancharnos arriba y soñar con los play-off de ascenso a Primera División. Va a ser un partido muy exigente que debemos tomárnoslo muy en serio. Todos estamos muy ilusionados”.

Alfonso García: "Seguimos a jugadores y estamos negociando renovaciones, pero no podemos mostrar nuestras cartas”

El máximo dirigente rojiblanco reconocía, en otro orden de cosas, que “estamos trabajando en distintos frentes de cara a la próxima temporada. Seguimos a jugadores en el mercado nacional y extranjero, y estamos negociando renovaciones, pero todo desde la discreción porque no podemos mostrar nuestras cartas”.