Un CD El Ejido con la moral muy reforzada

Después de romper una sequía de quince jornadas sin ganar, tras vencer el pasado domingo al Linense (3-2), el CD El Ejido encara con más confianza su visita al feudo del Recreativo Granada este domingo (16:00), donde espera lograr un segundo triunfo seguido que le haga sacar los pies de la zona de descenso.

“Vamos con la intención de lograr la segunda victoria consecutiva después del golpe de moral que tuvimos. Tal y como se dio el encuentro ante un gran rival como la Balona nos ha reforzado la mentalidad de que hay que competir todos los partidos hasta el final. Por tanto sí nos va a reforzar”, comentaba Manolo Ruiz este viernes en la tradicional rueda de prensa previa a la jornada. Como ya viene siendo habitual, el confirmaba que, otra semana más, “seguimos igual con los lesionados, no recuperamos a ninguno, aunque Molo sí porque cumplió su ciclo de tarjetas. Esperemos que alguno de ellos pueda volver la semana próxima”.

100 entradas para la afición ejidense Para medirse al Recreativo Granada, la junta directiva presidida por Pierre Mevy ha puesto a disposición de sus seguidores dos autobuses totalmente gratis y 100 entradas que se venderán al precio de 10 euros cada una entre los aficionados que viajen en los mencionados autocares que partirán el domingo a las 12:00 de la mañana desde el pabellón de El Ejido (Reservas: 699416073). Manolo Ruiz, aseguraba sobre este asunto, polémico por acotar la presencia de fieles celestes, que “cada club jugamos nuestras bazas, ellos proponían jugar en otro estadio pero a nosotros no nos convenía y vamos a contar con el apoyo de nuestra afición. Entiendo que no es bonito no facilitar esas entradas a nuestros seguidores. Sólo nos van a dar 100”.

Como no podía ser de otra forma, sumar los tres puntos ante el equipo de La Línea de la Concepción ha dado un nuevo ambiente a las sesiones de entrenamiento de estos días, afirmando Ruiz que “se nota en el ambiente, en las caras y en la confianza de cada uno. La gente estaba atenazada por tanto tiempo sin ganar, y aunque estuvimos cerca sí es cierto que no llegaba el triunfo. Les dije que había que creer para salir de esto, trabajando e implicados. Eso me daba para confiar en ellos y por eso ha venido la primera victoria. Esperamos seguir en esta línea que mostramos el domingo”.

El entrenador celeste es más que consciente de que el choque ante el filial granadino, un rival directo, tiene valor doble, ya que su equipo podría sumar “tres puntos y ellos dejan de sumarlos. Están en puesto de promoción por no descender y es un partido muy importante ante un gran rival que cuenta con una preselección de chicos, incluso de otras nacionalidades como brasileños o colombianos. Son jugadores que han ido citados con el primer equipo, e incluso llegaron a ser líderes y estuvieron clasificados entre los cuatro primeros. Ahora están en una mala racha como nosotros, con cambio de técnico y eso es un revulsivo”.

"El triunfo nos hace más fuertes, pero aún no nos hemos salvado, quedan siete partidos”

Valora el estado moral de sus jugadores, “después de esa racha de tantos partidos sin ganar y haber sido acreedores a esa victoria no nos daba para lo que estamos haciendo. La victoria ante la Balona te fortalece en el plano psicológico, y eso te da un plus de moral, motivación e intensidad. Eso se ha visto esta semana en el trabajo y la gente estaba con más confianza. Además de ese resultado yo lo estaba viendo en cada entrenamiento, y yo les hacía ver que son mejores jugadores de lo que la clasificación dice. Este equipo ha sufrido muchos golpes y contratiempos, y a sobre todo a nivel anímico les ha restado confianza. Eso hay que olvidarlo, nos ha fortalecido esta victoria pero no queda ahí, aún no nos salvamos porque quedan siete partidos, y tenemos que empezar por este domingo que no voy a hablar que sea una final, pero sí un partido fundamental porque es contra un rival directo”.