Fran Fernández ha pasado por rueda de prensa para analizar el encuentro ante el Extremadura de este sábado. "Es otra oportunidad de seguir sumando y compitiendo al mismo nivel aunque no se traslade en puntuación. Andoni es la única duda, Rioja llega sí o sí. Desde la jornada 2 este equipo sale a ganar en todos los escenarios. Hay que ver cómo está el equipo en cada momento. Quedan diez finales para todos y no tiene sentido pensar en los demás partidos”, por lo que el míster sólo quiere centrar la mirada en Almendralejo: "Estoy seguro de que saldremos con convicción en un escenario difícil. La final es para ambos. El partido será largo y hay que salir con la misma intensidad que ellos. Hay que competir y el rival tiene futbolistas experimentados".

Respecto a la baja de Eteki, FF no se muestra preocupado. "Para sustituirle tenemos a Rocha y De la Hoz, que ha jugado ahí, y veremos. Ellos no tienen a Enric Gallego pero sí a Ortuño, Chuli...". Igualmente, descarta que Aguza pueda optar a la posición que deja el africano: "A Aguza no lo veo como mediocentro defensivo, como un 6, pero sí como un buen 8 con llegada".

Finalmente, el míster sorteó la pregunta sobre su renovación ["sólo me interesa el Extremadura", respondió] y cree que aún están a tiempo de llegar arriba. "El discurso hay que cambiarlo si se gana en Extremadura, pero siempre ha sido ambicioso. Es un equipo que le pone las cosas difíciles a los rivales y tiene jugadores de nivel porque se reforzaron en enero. Veo que van creciendo y mejorando día a día”.