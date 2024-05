'Kinder Joy' llena 3.000 metros cuadrados en Almería de actividades gratuitas para niños y jóvenes

Almería acoge la Kinder Joy of Moving Experience, una propuesta itinerante por España con diferentes instalaciones en la que los niños y jóvenes podrán disfrutar de la práctica deportiva y de actividades físicas de forma gratuita.

El proyecto promueve hábitos de vida más saludables a través del juego y la diversión, tomando como referencia los valores positivos y la interacción de los niños y jóvenes con amigos y familia. Todo ello se hará realidad en Almería con una instalación que tendrá unas dimensiones de 3.000 m2y contará con 8 zonas en las que los monitores dinamizarán las actividades propuestas en línea con el método Kinder Joy of Moving.

Joy of moving es un método educativo científicamente validado que, a través del juego y el movimiento, ayuda a los niños a desarrollar habilidades fundamentales para crecer siendo activos y felices. Tiene como objetivo fomentar en los niños la vida activa a través el juego mientras desarrollan destrezas clave en cuatro grandes áreas: forma física, coordinación motriz, función cognitiva y creatividad, y habilidades esenciales para la vida.

La Kinder Joy of Moving Experience tendrá lugar en el parking Muelle de Levante, en Almería, a partir de este viernes, día 10 de mayo, y hasta el domingo, día 12 de mayo, en horario de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Las inscripciones gratuitas ya se pueden registrar a través de la página oficial del proyecto para reducir los tiempos de espera en el espacio: kinderjoyofmovingexperience.es En cualquier caso, también se podrán realizar las inscripciones de forma gratuita a la llegada en el parking Muelle de Levante.

“Es un placer que Ferrero haya seleccionado la ciudad de Almería como la primera sede del proyecto Kinder Joy of Moving Experience. Desde el área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte estamos presentando muchas acciones encaminadas a potenciar la dinamización de todos los almerienses, y esta iniciativa es un ejemplo más de nuestro compromiso”, afirma María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería.

“Con la iniciativa Kinder Joy of Moving acercamos los hábitos de vida saludables y la práctica del deporte a los niños y jóvenes de Almería. Ofrecemos una propuesta de actividades lúdicas y divertidas, con las que esperamos sorprender a todos los almerienses que quieran disfrutar de esta experiencia en familia”, apunta Franco Martino, director de comunicación y relaciones institucionales de Ferrero Ibérica. “Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Almería y de la Autoridad Portuaria de Almería en la organización de esta actividad, que requiere del apoyo de las instituciones para asegurar su correcto desarrollo”.

La iniciativa Kinder Joy of Moving, un proyecto de éxito en todo el mundo

Ferrero promueve la práctica deportiva a través de Kinder Joy of Moving, con el objetivo de incentivar los hábitos de vida saludables entre los niños y jóvenes. En concreto, se busca la integración de la actividad física de una manera lúdica y divertida con la que los participantes puedan desarrollarse en ambientes de compañerismo, empatía y fair play.

Todo ello, ha llevado a la compañía a crear el método Kinder Joy of Moving, que se basa en potenciar los pilares fundamentales de un crecimiento feliz: la actividad física, la motricidad y la capacidad cognitiva, emocional y relacional. La relevancia de este método es tan notable que, en el año 2020, se reconoció como una de las mejores propuestas educativas por la asociación HEPAS (Healthy and Physically Active Schools in Europe) por su eficaz contribución a crear, para los más jóvenes, un futuro más feliz.

A nivel global, el proyecto está en marcha en 33 países y da acceso al deporte a más de 2.8 millones de niños y niñas, con programas que se adaptan a las diferentes culturas locales. Ferrero colabora con comités olímpicos, federaciones deportivas estatales y fundaciones vinculadas al deporte; aunque también da apoyo a programas deportivos de ámbito escolar y extraescolar a través de las federaciones y fundaciones asociadas al programa.