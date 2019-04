El Almería tenía la necesidad de ganar nuevamente en casa tras los tropiezos de las últimas semanas ante Rayo Majadahonda y Extremadura. Primero por amarrar la salvación y segundo por tratar de mantener vivo el sueño de la promoción, que podía no alejarse del todo tras el tropiezo previo del Málaga. Con calor y una afluencia de público alejada de las jornadas de ilusión previa, FF puso su once prácticamente titular, con la única novedad nuevamente de Narváez, en este caso por Romera, cuya posición en el lateral la ocupó Corpas para ganar en verticalidad.

Los equipos de abajo no se le dan nada bien a los rojiblancos y por eso existía cierta psicosis en un Mediterráneo que necesitaba volver a cantar una victoria de su equipo. El comienzo del partido se presentó complicado, con un Nástic que descolgaba a Uche y Luis Suárez, lo que dificultaba la salida del balón almeriense. De hecho, los primeros minutos fueron claramente visitantes, ante un Almería que ni se acercaba al área. Uche rozó el primero para el Nástic, con un remate de cabeza que recordó a los de su hermano Kalu vestido de rojiblanco.

Real y Álvaro no aparecían y el Almería lo estaba notando. Los rojiblancos no eran capaces ni de romper por banda y eso que la idea de FF con Corpas de lateral era la de ser mucho más directos. Pero ya se empezaba a ver que la necesidad de Nástic era la que mandaba sobre el césped en la primera media hora. Los tarraconenses tenían el partido donde querían, dominado, pero no contaban con que eso es lo que le gusta al Almería. Corpas fue el primero en lanzar con cierto peligro a los 28 minutos, pero el balón no fue a puerta.

Tuvo que ser al contragolpe como llegase la primera buena acción ofensiva de la UDA y el correspondiente gol. Narváez, cambiado a la izquierda, profundiza y le pone un centro que sin ser bueno del todo, Álvaro lo convierte en magnífico con un cabezazo inapelable. Curioso lo del ilicitano que es mucho más certero cuanto más complicado sea el remate. Seis minutos después los de FF iban a calcar la jugada del 1-0 para hacer el 2-0. Nuevamente centro del colombiano, esta vez una bola más tensa y centrada al área chica, donde aparece la pierna izquierda de Álvaro para cerrar unos malos primeros 35 minutos, con un resultado excepcional.

La inspiración de Álvaro hacía olvidar la falta de gol en general del equipo y principalmente de los arietes suplentes. Por algo el ilicitano está jugándolo todo. Quedaba toda la segunda parte por delante ante un Nástic que tenía que arriesgar. Nada más comenzar la segunda parte, Uche hizo otra vez de Kalu, con una chilena dentro del área, que obligó a trabajar abajo a René. A falta inspiración en Ikechukwu, Álvaro volvió a hacer de las suyas. En esta ocasión con un taconazo genial en la frontal del área para dejar solo a Real, que no falló ante Bernabé. Si bien en los primeros minutos de encuentro el gallego y el ilicitano no habían aparecido, en cuanto el balón comenzó a pasar por sus pies el Almería fue imparable.

Con 49 puntos se cambia el objetivo de la salvación por la promoción de ascenso, que está a cinco a falta de que jueguen Mallorca y Cádiz. Málaga y Dépor han perdido

Con el partido en el bolsillo, aunque Luis Suárez puso en peligro a René en algunas ocasiones ante el exceso de confianza atrás, FF refrescó el equipo. Demi, nada más salir, tuvo el mismo mano a mano que Real había metido, pero el bosnio lo estrelló en el portero tarraconense. A falta de cinco minutos para acabar, tuvo otra ocasión inmejorable, con un uno contra uno ante el meta, pero disparó al muñeco. Sigue su sequía goleadora y eso que oportunidades está teniendo. Por fortuna, Álvaro había ejercido de goleador y asistente para dar una nueva victoria que vuelve a ilusionar a la gente con la promoción de ascenso.