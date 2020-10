Las palabras de Petrovic, en frío

No hace falta volver a reproducir lo que dijo Petrovic en la radio oficial del club para recordarlo, sus palabras todavía resuenan como una bomba que ha movido los cimientos de un vestuario en el que hacía falta que alguien levantara la voz. Ya en Logroño, José Gomes reconoció que le había decepcionado la actitud de su equipo y confiaba que ésta cambiara de cara a Las Palmas. Como no fue así, el centrocampista explotó tras el 2-0.

Sus palabras fueron duras, graves, altisonantes. El futbolista estaba caliente, los serbios son de esa raza de jugadores a los que es mejor no ver enfadados porque explotan. Parte de razón tendrá, otra parte es fruto de la frustación de un nuevo partido en el que el Almería no rindió ni a la mitad de sus posibilidades. De hecho, el fue también partícipe de la derrota en los minutos que jugó en la segunda parte y posiblemente eso le enfurezca más todavía.

El Almería tiene un problema importante, arrastrado de la temporada pasada, y si no se enfoca y se le pone remedio, va camino de enquistarse y provocar una nueva desilusión competitiva. Si a Petrovic le ponen hoy el micrófono, lanzaría el mismo mensaje, pero con otras palabras, más calmado. El millonario grupo de futbolistas que ha confeccionado la secretaría técnica rojiblanca necesita tiempo para acoplarse, está claro, pero también cambiar de actitud y mostrar un compromiso que brilla por su ausencia.

La plantilla reanudará los entrenamientos el lunes, a las 9:45, en el anexo para preparar la cita del miércoles frente al Cartagena (21:30)

De hecho, una de las cosas a las que apuntó el serbio fue a esto. Deslizó que el Almería va a ser un club trampolín para muchos jóvenes que sueñan con dar el salto a los grandes de Europa desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos, tal cual Darwin Núñez. De esto puede salir beneficiado el conjunto indálico si los futbolistas responden en el campo como lo hizo el uruguayo, pero también puede ser perjudicial si miran más al futuro que al presente. La política de fichajes emprendida por Al-Sheikh es arriesgada, si no se cuenta con jugadores comprometidos con la entidad y que crean en el mensaje de José Gomes.

El míster, por su parte, pide algo más de tiempo para que la plantilla se adapte a su esquema de juego y a la competitiva y ruda Segunda División. Es ciertamente complicado contar con tantísimos fichajes y que el equipo responda a las mil maravillas en las actuales circunstancias. La pretemporada ha sido corta y los resultados, tanto veraniegos como los primeros de la competición, malísimos.

El buen comienzo de la pasada temporada con Pedro Emanuel en el banquillo se debió a la apuesta por el bloque de continuidad. Jugadores como René, De la Hoz, Gaspar, Chema o Sekou respondieron mejor de lo que se esperaba y el equipo llegó a hacerse con el liderato. Ahora, los onces tienen más caras nuevas que conocidas y el equipo no está acoplado, no tiene los automatismos que necesita que atacar y defender. Esto requiere un tiempo que este año no hay. Cartagena y Fuenlabrada significarán un respiro o el comienzo de una fuerte marejada que puede llevarse por delante un nuevo proyecto portugués.