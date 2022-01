Se respiraba tristeza en las entrañas del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Por las dos derrotas seguidas y por la inesperada plaga de lesiones. Samú Costa, que cuando habla dice las cosas bien claras, explicó en los micrófonos de UDA Radio que ahora es el momento de demostrar de qué raza está hecho el líder de la categoría. "No podemos venirnos abajo por perder dos partidos seguidos, tenemos que ir a Las Palmas con más motivación. El equipo va a encarar ese partido con ambición. Lo peor del partido han sido las lesiones. Estamos tristes, apoyamos a nuestros compañeros, pero es el momento de estar juntos y sacar esto adelante".

Juanjo Nieto, de los mejores del partido, dejó claro que en el vestuario escoció el 1-2. "Es una lástima con el derroche y las ganas que hemos puesto. Hemos hecho un partidazo, hemos tenido buenas ocasiones. Fastidiado también por los compañeros que se han lesionado y por el tema del virus. En este equipo estamos todos preparados para pelear por el sueño de Primera. Me he encontrado muy bien estos días pese a haber pasado por el COVID. Hay que arrimar el hombro, me gustaría contar con más minutos, pero voy a estar preparado para cuando el míster diga".

Finalmente, Centelles también habló tras el choque. "Hemos apretado mucho, hemos ido a por el partido, hemos competido muy bien. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones. Pero tenemos jugadores para competir y no podemos poner excusas. A Las Palmas iremos a por los tres puntos, pero es sólo un partido más".