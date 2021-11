Rubi: "Vamos a estirar todo lo que podamos este momento"

Rubi hizo la siguiente valoración del encuentro: "Hemos ido dominando y robando cerca del área avanzando la primera parte y luego llega el penalti que, para mí, tiene el brazo separado. En la segunda no hemos empezado mal, pero nos han ganado terreno y han sacado centros que nos han metido atrás”.

En cualquier caso, la satisfacción en el vestuario almeriense es total por el actual momento de forma, razón por la que Rubi señaló: “La cosa se puede torcer en cualquier momento y estos puntos que ya tenemos nos hacen tener tranquilidad. Vamos a estirar este momento todo lo que podamos. Hemos tenido que pelear y trabajar mucho para lograr estos números".

Hablan los protagonistas

Fernando dijo que "las rachas son así, veníamos de varios partidos encajando y ahora llevamos cuatro sin que nos marquen. Sabíamos que era un partido difícil, aquí todos los equipos sufren. En el penalti nos hemos adelantado y hemos sabido sufrir. Llevamos seis seguidas, es una barbaridad. Hemos empatado la racha de la temporada pasada y ahora queremos batir ese récord. Ahora jugamos ante un rival directo y tenemos que salir con la misma mentalidad".

Sousa, por su parte, apuntó que "hemos conseguido una victoria muy importante ante un rival muy fuerte, hemos sufrido pero al final nos llevamos los tres puntos. No he dudado en el momento de tirar el penalti, sabía que lo iba a meter. Es un momento muy feliz, agradezco a los compañeros la confianza que me están dando. Esto es un trabajo de todos, estoy aquí para todo lo que el míster precise".