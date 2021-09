Rubi: "Ha sido un gran partido entre dos muy buenos equipos"

Rubi, técnico rojiblanco, hizo la siguiente valoración del encuentro: "En la primera parte nos hubiera gustado tener algo más el balón y alguna ocasión, pero en la segunda parte hemos mejorado, presionando arriba y sin dejar salir al rival. En líneas generales creo que hemos estado bien", dijo que catalán que no quiso valorar las palabras de Ramis acerca de un posible penalti sobre Gallego: "Las jugadas de los penaltis no las he visto, desde el banquillo no puedo decir nada. Respeto al máximo lo que diga el míster rival. También he visto situaciones donde se han perdonado amarillas. Ha sido un partido entre dos muy buenos equipos".

Ramis, entrenador del Tenerife "La acción sobre Gallego es cuanto menos dudosa, aunque a mí me ha parecido clarísima. Nos sentimos perjudicados"

Sobre Sadiq, que sigue acumulando goles, indica que "está muy centrado, con muchas ganas y como dije en Alcorcón, muy bien acompañado". Precisamente uno de sus acompañantes, Ramazani, lanzó el penalti y se consagra como el especialista: "Ramazani es el hombre asignado a tirar los penaltis. Hoy estaban también Sadiq y De la Hoz, que son alternativas. Tenemos condescendencia por ejemplo con Sadiq, que está trabajando mucho en los entrenamientos, se está quedado para mejorar".

Hablan los protagonistas

Fernando indicó que "una vez que se ha abierto la lata, hemos visto muchos goles. Hasta entonces, nos ha costado mucho, ha sido un encuentro muy disputado. Me gusta mantener la portería a cero, ser sólidos atrás. El Tenerife ha tenido peligro en las transiciones, pero no de cara a portería. Su ocasión más clara ha sido el penalti y el siguiente disparo, antes del 3-1 que nos ha dado la tranquilidad".

De la Hoz, en los micrófonos de UDA Radio, dijo que "sabíamos que iba a ser un partido largo, que había que sufrir, y que íbamos a tener nuestras ocasiones para llevarnos los puntos. Teníamos el partido controlado en la segunda parte, ellos apenas estaban pudiendo correr. Se han metido en el partido en una acción fortuita, pero hemos podido sentenciar con nuestro fútbol. Nos vamos contentos".

Finalmente, Robertone sentenció que "tanto en la paciencia como en el orden que hemos demostrado han estado las claves. Poco a poco vamos ganando en confianza, arriba tenemos mucha calidad y con orden atrás, nos vamos a poder llevar los partidos. Hay que aprovechar el momento de los delanteros, no va a ser fácil hacer tantos goles todos los partidos. Hay que pensar partido a partido, lo estamos haciendo bien. Creo que la temporada va a ir bien".