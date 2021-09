Rubi: "El Tenerife requiere paciencia, no siempre podremos ganar de dos o tres goles"

Antes del inicio de su comparecencia de prensa para analizar la visita del Tenerife, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' quiso lanzar, en nombre del club, un mensaje de ánimo a los habitantes de la isla de La Palma ante la catástrofe natural provocado por la erupción volcánica que están afrontando: "Desde todo el club que represento como portavoz doy mi ánimo a la población de La Palma y a todos sus vecinos, saldremos adelante todos juntos".

¿Qué Tenerife se espera el viernes?

"Viene un muy buen equipo que sufrió un duro revés haciendo méritos para ganar. Quitando eso es ordenado y está bien trabajado defensivamente, con jugadores desequilibrantes arriba. El entrenador [el exrojiblanco Ramis] les ha inculcado bien el trabajo táctico, estar juntos a nivel defensivo y la solidaridad. Lo ponen muy difícil y fuera de casa han logrado resultados importantes, por lo que tienen esa confianza. Aquí también estamos sacando los partidos, a ver qué pasa".

¿Piensan en mantener el sistema de Alcorcón o en hacer algún retoque?

"Cuando hacemos un planteamiento siempre es válido si los jugadores lo aplican al máximo. El problema es que el rival a veces no te deja. Otras veces el planteamiento es erróneo. Si lo hacemos similar y los jugadores dan el nivel, volverá a ser válido. La Liga te demuestra que siempre tienes que ir haciendo retoques, ganar todos los partidos y que el mismo planteamiento te salga bien es imposible".

El Tenerife está siendo muy solvente a domicilio...

"Es una prueba importante porque viene uno de los equipos más en forma, más allá de perder el último partido, en cuatro no ha encajado goles encima. Nos va a dar dificultades y pondremos en valor si lo ganamos imponiéndonos de forma importante. Todos los rivales son difíciles, pero también depende del momento de forma que los cojas".

¿Llegará alguno de los tocados?

"Carriço no va a llegar al viernes, pero al 95% llegará al otro. Akieme tampoco va a llegar. A Villar lo valoraremos mañana. Makaridze está con el grupo y Buñuel es baja de larga duración".

¿Qué le parecen Enric Gallego y Samuel Shashoua en la ofensiva tinerfeña?

"Son dos jugadores que por características se pueden complementar muy bien. Gallego no se esconde de picar a los espacios y en el área, si la tiene, lo normal es que marque. Shashoua tiene movilidad, desequilibrio y gol".

¿Será un enfrentamiento para cocinar a fuego lento?

"No siempre podremos ganar de dos o tres goles. Es un partido que requiere paciencia. Intentaremos salir fuertes y plasmar en goles las situaciones que tengamos. Debemos tener paciencia porque el rival no se desordena fácilmente. La afición ayuda mucho en casa. No debemos acelerarnos ni obsesionarnos, se puede ganar al principio, en medio o al final. El Tenerife tiene unas virtudes en ataque que hemos entrenado para que no nos pille al contraataque ni en salida de balón. Ese talento hay que contrarrestarlo".

¿Tiene previsto mantener el 1-4-3-3 habitual como dibujo táctico?

"Si tenemos que cambiar el sistema de juego lo vamos a hacer. Tenemos a un extremo que parece segundo delantero y el sistema es flexible dentro del dibujo inicial. No soy partidario de cambiar a las primeras de cambio porque llevamos muchas horas invertidas. Si hay que hacerlo, se va a hacer. No soy tan obstinado, pero prefiero corregir con las derrotas que darle la vuelta al calcetín por un partido. Si veo que el dibujo está agotado o nos han cogido la medida, lo haremos".

¿De la Hoz permite liberar a Samú y Robertone?

"De la Hoz por supuesto nos da mucho equilibrio. En el caso de Robertone pienso que fue más su rebeldía de reivindicarse por el partido anterior a que estuviera uno u otro pivote porque su labor es similar. Las prestaciones de Samú como interior sí son diferentes. No hemos visto a Arnau todavía de inicio y va a ser una gran sorpresa y también tenemos otros perfiles como el de Javi Robles".

¿Con un trivote de mayor contención es más fácil recuperar balones?

"Siempre vamos a recuperar más balones si el medio campo es como el de Alcorcón porque tienes más jugadores por dentro y lo negativo es que te puede costar por momentos tener más la pelota. Ya intuimos por dónde podemos cojear en la alineación".