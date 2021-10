Rubi: "Me voy descontento por la primera parte, luego mejoramos"

Rubi hizo la siguiente valoración del encuentro: "El Eibar ha impuesto su intensidad en la primera parte, en la segunda hemos dominado de cabo a rabo y la pena es que no hayamos sido capaces de marcar alguna de las que hemos tenido. El Eibar se ha defendido muy bien. Nos vamos tristes, pero no desmoralizados. Una victoria aquí nos podía dar un margen con respecto al quinto, opero no ha podido ser. Me voy un poco enfadado por la primera parte, pero en la segunda el equipo ha estado muy bien. En partidos tan igualados la clave son los goles. El Eibar ha marcado un golazo que ha sentenciado el encuentro. Nosotros hemos tenido alguna, posiblemente más clara que el Eibar, pero no la hemos metido".

Hablan los protagonistas

Portillo apuntó que "en la primera parte nos faltó ser nosotros, luego se pusieron por delante y quisimos, pero no pudimos. Creo que en la segunda parte fuimos superiores, ellos se metieron atrás y nos costó. Nada que reprochar a mis compañeros. La Segunda es así, veníamos de una dinámica buena y ahora esto. Hay que pensar ya en el jueves".

Por su parte Fernando dijo que "ha sido una parte para cada equipo. Nos ha costado entrar en el partido, ellos han metido más presión. Tras el descanso hemos cambiado de actitud, hemos tenido alguna ocasión, pero no la hemos metido. Te vas con una derrota dolorosa. Otros días a lo mejor entran las ocasiones, hoy no. Es un campo muy difícil, el Eibar mete mucha intensidad. Esperemos resarcirnos el próximo partido".